Φτιάξτε λαζάνια με κοτόπουλο από τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Ο Γιώργος Ρήγας έρχεται στο πλατό του Breakfast@Star με μία κλασική μεσογειακή συνταγή, λίγο πριν υποδεχτούμε το ελληνικό καλοκαίρι. Λαζάνια με κοτόπουλο, πιπεριές και μπεσαμέλ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο;

ΛΑΖΑΝΙΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΕΣΑΜΕΛ

Για τη γέμιση:
• 500 γρ. φιλέτο κοτόπουλο
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 πράσινη πιπεριά
• 250 γρ. ντοματίνια
• 1 κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι
• πάπρικα γλυκιά
• λίγο θυμάρι ή ρίγανη
• 1/2 ποτήρι λευκό κρασί  

Για τη μπεσαμέλ:
• 1 λίτρο γάλα
• 80 γρ. βούτυρο
• 80 γρ. αλεύρι
• μοσχοκάρυδο
• αλάτι
• πιπέρι
• 1 αυγό
• 100 γρ. τριμμένο κασέρι ή γραβιέρα

 Άλλα
• 1 πακέτο λαζάνια
• έξτρα τυρί για το τέλος
 
Εκτέλεση

1. Η γέμιση

• Κόβεις το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια. • Σε μεγάλο τηγάνι βάζεις ελαιόλαδο και σοτάρεις το κοτόπουλο μέχρι να πάρει χρώμα. • Ρίχνεις: • κρεμμύδι • σκόρδο • πιπεριές σε λωρίδες Σοτάρεις καλά. • Προσθέτεις τα ντοματίνια κομμένα στη μέση. • Βάζεις αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και θυμάρι. • Αν θες, σβήνεις με λίγο κρασί. Αφήνεις 10–15 λεπτά μέχρι να δέσει η γέμιση χωρίς πολλά υγρά.

2. Η μπεσαμέλ

• Λιώνεις το βούτυρο. • Ρίχνεις το αλεύρι και ανακατεύεις 1–2 λεπτά. • Προσθέτεις σιγά σιγά το γάλα ανακατεύοντας συνέχεια. • Βάζεις αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. Μόλις πήξει: • κατεβάζεις από τη φωτιά • ρίχνεις το αυγό • προσθέτεις το τυρί Γίνεται βελούδινη και τρελή  

Στήσιμο

Σε βουτυρωμένο ταψί:

1. λίγη μπεσαμέλ 2. λαζάνια 3. γέμιση κοτόπουλου 4. μπεσαμέλ 5. λίγο τυρί Και ξανά από την αρχή.

Τελειώνεις με: • μπεσαμέλ • αρκετό τυρί από πάνω

Ψήσιμο

• 180°C • περίπου 40–45 λεπτά
 

