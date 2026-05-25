Φτιάξτε λαζάνια με κοτόπουλο από τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Ο Γιώργος Ρήγας έρχεται στο πλατό του Breakfast@Star με μία κλασική μεσογειακή συνταγή, λίγο πριν υποδεχτούμε το ελληνικό καλοκαίρι. Λαζάνια με κοτόπουλο, πιπεριές και μπεσαμέλ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο;

ΛΑΖΑΝΙΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΕΣΑΜΕΛ

Για τη γέμιση:

• 500 γρ. φιλέτο κοτόπουλο

• 1 κόκκινη πιπεριά

• 1 πράσινη πιπεριά

• 250 γρ. ντοματίνια

• 1 κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• ελαιόλαδο

• αλάτι

• πιπέρι

• πάπρικα γλυκιά

• λίγο θυμάρι ή ρίγανη

• 1/2 ποτήρι λευκό κρασί

Για τη μπεσαμέλ:

• 1 λίτρο γάλα

• 80 γρ. βούτυρο

• 80 γρ. αλεύρι

• μοσχοκάρυδο

• αλάτι

• πιπέρι

• 1 αυγό

• 100 γρ. τριμμένο κασέρι ή γραβιέρα

Άλλα

• 1 πακέτο λαζάνια

• έξτρα τυρί για το τέλος



Εκτέλεση

1. Η γέμιση

• Κόβεις το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια. • Σε μεγάλο τηγάνι βάζεις ελαιόλαδο και σοτάρεις το κοτόπουλο μέχρι να πάρει χρώμα. • Ρίχνεις: • κρεμμύδι • σκόρδο • πιπεριές σε λωρίδες Σοτάρεις καλά. • Προσθέτεις τα ντοματίνια κομμένα στη μέση. • Βάζεις αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και θυμάρι. • Αν θες, σβήνεις με λίγο κρασί. Αφήνεις 10–15 λεπτά μέχρι να δέσει η γέμιση χωρίς πολλά υγρά.

2. Η μπεσαμέλ

• Λιώνεις το βούτυρο. • Ρίχνεις το αλεύρι και ανακατεύεις 1–2 λεπτά. • Προσθέτεις σιγά σιγά το γάλα ανακατεύοντας συνέχεια. • Βάζεις αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. Μόλις πήξει: • κατεβάζεις από τη φωτιά • ρίχνεις το αυγό • προσθέτεις το τυρί Γίνεται βελούδινη και τρελή

Στήσιμο

Σε βουτυρωμένο ταψί:

1. λίγη μπεσαμέλ 2. λαζάνια 3. γέμιση κοτόπουλου 4. μπεσαμέλ 5. λίγο τυρί Και ξανά από την αρχή.

Τελειώνεις με: • μπεσαμέλ • αρκετό τυρί από πάνω

Ψήσιμο

• 180°C • περίπου 40–45 λεπτά

