Πανελλαδικές 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης υποψηφίων

Ζαχαράκη: Παιδιά μιλήστε, συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε τα όνειρά σας

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί δωρεάν γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για υποψηφίους πανελληνίων.
  • Η υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη από 29 Απριλίου έως 30 Ιουνίου.
  • Οι πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν με Νεοελληνική Γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ.
  • Τα ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις με Νέα Ελληνικά στις 30 Μαΐου.
  • Ο Υπουργός ευχαριστεί τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών για τη στήριξή τους.

Ένα «εκτεταμένο και οργανωμένο» σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους θέτει σε εφαρμογή και θα λειτουργεί από σήμερα 25 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πανελλαδικές 2026: Πώς να παραμείνεις ψύχραιμος την ώρα της εξέτασης

Με πρωτοβουλία της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους. Οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε σχετικά: «Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, είναι, ομολογουμένως, μια απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους και για τις οικογένειες τους. Εμείς είμαστε μαζί τους. Δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του.

Με την ενεργοποίηση του Πανελλαδικού Δικτύου Ψυχολογικής Υποστήριξης στις 13 Περιφέρειες της χώρας και την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 που θα λειτουργεί, μερικά 24ωρα πριν την έναρξη των Πανελλαδικών αλλά και καθ’όλη την εξεταστική περίοδο, στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα στα παιδιά μας: Μιλήστε. Συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε τα όνειρά σας.

Μέσα από την γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, τις επιτόπιες παρεμβάσεις ειδικών και τις συμβουλευτικές συναντήσεις, τις ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, τα προγράμματα διαχείρισης άγχους και τη θεματική ενότητα «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο YouTube, ενισχύουμε την ψυχική ισορροπία και δημιουργούμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους τους υποψηφίους.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τι γίνεται εάν ένας υποψήφιος αρρωστήσει

Θέλω να διαβεβαιώσω τα παιδιά, ότι η στήριξή μας δεν είναι συγκυριακή. Η ψυχική τους υγεία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας και η ενδυνάμωση της σχέσης στο τρίγωνο σχολείο-παιδιά-οικογένεια είναι κομβικής σημασίας και κοινή ευθύνη μας.

Γι’ αυτό και από το 2019 έως σήμερα, έχουμε αυξήσει τον αριθμό ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, με στόχο μια δημόσια εκπαίδευση πιο ανθρώπινη, πιο ασφαλή και πιο κοντά στις πραγματικές τους ανάγκες.

Ευχαριστώ θερμά τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που στέκονται αρωγοί σε αυτή την ξεχωριστή προσπάθεια και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά μας να δημιουργήσουμε τον 4ψήφιο αριθμό.

Αποδεικνύουμε έμπρακτα, ότι μέσα από την γόνιμη συνεργασία, μπορούμε να στεκόμαστε ουσιαστικά δίπλα σε κάθε παιδί που μας χρειάζεται».

Πανελλαδικές 2026: Πώς μπορούν οι γονείς να στηρίξουν τα παιδιά τους

Παράλληλα, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:

  • τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,
  • συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες.
  • δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων
  • ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,
  • προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας,
  • λειτουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περιόδου, η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους.

 

