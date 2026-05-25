Αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου ζητά αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Η αναίρεση ασκήθηκε από τον αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Αίτηση αναίρεσης από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου / EΡΤ

Την αναίρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα δικαστική κρίση σχετικά με την υφ’ όρον απόλυσή του.

Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος της 17 Noέμβρη

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, μετά τη μελέτη της δικογραφίας, έκρινε ότι η αποφυλάκιση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» δεν ήταν νομικά ορθή, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση πολυϊσοβιτών.

Παράλληλα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εκτιμά ότι δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση, καθώς από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτουν επαρκείς λόγοι που να δικαιολογούν τη χορήγηση του ευεργετήματος της υφ’ όρον απόλυσης.

Η υπόθεση θα εισαχθεί πλέον στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφανθεί επί της αναίρεσης. Εφόσον η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτή, το βούλευμα αποφυλάκισης θα ακυρωθεί και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

Η συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου αναμένεται να προσδιοριστεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
17Ν
17 ΝΟΕΜΒΡΗ
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
