Η μικρή με τα γαλάζια μάτια είναι γνωστή influencer - Την αναγνωρίζεις;

Tι είχε δηλώσει για τις σχέσεις με την αδερφή της

Σας θυμίζει κάτι αυτό το κοριτσάκι με τα γαλάζια μάτια που ποζάρει στον φωτογραφικό φακό ντυμένο αποκριάτικα; Κι όμως σήμερα είναι πολύ γνωστή Ελληνίδα influencer. Πρόκειται για τη Χριστίνα Μπόμπα η οποία είναι και η σύζυγος του παρουσιαστή Σάκη Τανιμανίδη.Η influencer σήμερα έχει δύο παιδιά, τις δίδυμες Αριάννα και Φιλίππα οι οποίες σήμερα είναι τεσσάρων ετών.

H influencer είπε να δείξει στους fans της πώς ήταν σε μικρότερη ηλικία και έτσι δημοσίευσε φωτογραφίες της από εκείνη την περίοδο.

 

 

Η Χριστίνα Μπόμπα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία και έχει μία αδερφή την Ελίνα με την οποία και είναι πολύ δεμένες και μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερού.Οι δύο γυναίκες έχουν πολύ καλή σχέση. Βγαίνουν μαζί και κάνουν πολύ παρέα. 

H Xριστίνα Μπόμπα με την αδερφή της Ελίνα/ φωτογραφία από Instagram 

Η παρουσιάστρια και influencer μάλιστα έχει δηλώσει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της πως επειδή η αδερφή της είναι έξι χρόνια μικρότερη από εκείνη πάντα ένιωθε την ανάγκη να την προστατεύει.

«Με την αδερφή μου έχουμε 6 χρόνια διαφορά, δεν είχαμε πολλές κόντρες. Επειδή υπήρχε αυτή η διαφορά ηλικίας, ήμουν πολύ προστατευτική μαζί της. Είμαστε πολύ αγαπημένες. Η πιο τρυφερή οικογενειακή ανάμνηση που έχω, είναι τα οικογενειακά τραπεζώματα. Ήμασταν στη Λαμία μια πολύ δεμένη οικογένεια» είχε δηλώσει ενώ αναφέρθηκε και στο διαζύγιο των γονιών της όπου εκείνη σπούδαζε μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Η influencer τότε είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να είναι πιο κοντά στην αδερφή της. 


«Ως φοιτήτρια, όταν έγινε το διαζύγιο των γονιών μου ήταν για μένα μία δύσκολη εμπειρία, όπως σε όλα τα παιδιά. Ήταν δύσκολο και για την αδερφή μου, πιο πολύ με πείραζε ότι ήμουν μακριά και εκείνη ήταν εκεί. Επειδή πάντα ήμουν προστατευτική απέναντί της, εκείνη την περίοδο αισθανόμουν ότι δεν είμαι δίπλα της» είχε παραδεχτεί.


 

