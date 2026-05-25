Ο Χρήστος Μουσιάρης είναι 30 χρόνων και επιλέχθηκε από τους chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, για να συμμετάσχει στο μαγειρικό διαγωνισμό MαsterChef 10, έπειτα από μια σειρά απαιτητικών δοκιμασιών με έντονο ανταγωνισμό και υψηλό γαστρονομικό επίπεδο!

Ο Χρήστος Μουσιάρης, ο οποίος συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του στο MasterChef 10, πιστεύει πολύ στον εαυτό του και τις δυνατότητές του και έχει ως μοναδικό στόχο το έπαθλο. Άλλωστε, το 10, όπως ισχυρίζεται, είναι και ο τυχερός του αριθμός!

Γνωρίζοντας τον Χρήστο Μουσιάρη - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

Ο Χρήστος Μουσιάρης είναι 30 χρόνων και κατάγεται από «το μικρό Παρίσι» της Λάρισας, τα Πλατανούλια, ενώ ο προσωπικός λογαριαμσός του στο Instagram είναι @xristos_mousiaris

Είναι επαγγελματίας chef τα τελευταία 12 χρόνια και έχει εργαστεί σε κουζίνες στην Κέρκυρα, στις Σπέτσες, αλλά και στην Ισπανία

Χαρακτηριστικό του Χρήστου είναι ότι καταφέρνει να συνδυάζει το ταλέντο, την εμπειρία και το πάθος για τη μαγειρική, με την αφοσίωση στις ρίζες του

Λατρεύει την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, ενώ έχει δηλώσει ότι για εκείνον το MasterChef είναι ένα απωθημένο, και δεν του αρέσει να ζει με απωθημένα

Δηλώνει πως όταν ετοιμάζει κάτι φιλάει τα χέρια του, όπως οι γιαγιάδες σταυρώνουν το φαγητό προτού μπει στο φούρνο. Όπως έχει αποκαλύψει, έμαθε να μαγειρεύει δίπλα στη γιαγιά του, «μυρίζοντας τα αρώματα της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας από μικρός»

Όπως έχει αποκαλύψει, η μαγειρική είναι σαν να φτιάχνει φαγητό για την οικογένειά του, ενώ μέσα από κάθε του πιάτο μοιράζεται ιστορίες, συναισθήματα και κομμάτια της ελληνικής κουλτούρας

Φέτος, συμμετέχει στο MasterChef 10 και έχει βάλει ως στόχο να φτάσει έως τον τελικό και να κατακτήσει το μεγάλο έπαθλο του διαγωνισμού!

Στην πρώτη οντισιόν ο 30χρονος παίκτης, ο οποίος πιστεύει ότι έχει ωριμάσει μαγειρικά, έφτιαξε και παρουσίασε ένα εποχιακό πιάτο, βασισμένο στο zero waste. Το πιάτο του, vegeterian steak από κουνουπίδι, με το οποίο εντυπωσίασε τους τρεις chefs-κριτές, του έδωσε και το «πράσινο» φως για την επόμενη φάση του διαγωνισμού μαγειρικής με την απόκτηση της λευκής ποδιάς.

Όπως ανέφερε ο ίδιος με χιούμορ, ως άνθρωπος είναι παρεξηγημένος σαν το... κουνουπίδι, αλλά σίγουρα ταιριάζει με όλα!

