Πανελλαδικές εξετάσεις: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι / Bίντεο από ΕΡΤ

Προ των πυλών βρίσκεται η εξεταστική διαδικασία των Πανελλαδικών 2026, με την πρεμιέρα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ να πραγματοποιείται την προσεχή Παρασκευή 29 Μαΐου, με το μάθημα της Έκθεσης (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία).

Για ακόμη μία χρονιά, το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από αυστηρούς κανόνες, με στόχο τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Κεντρική πρόβλεψη αποτελεί η ρητή απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, τόσο κατά την αναμονή όσο και κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μηδενισμό του γραπτού, ανεξάρτητα από το αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

