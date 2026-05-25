Ο μεγάλος τελικός της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν συγκέντρωσε μόνο το ενδιαφέρον των φιλάθλων του μπάσκετ, αλλά και δεκάδων επώνυμων από τον χώρο της showbiz, του αθλητισμού και της μουσικής, οι οποίοι φρόντισαν να εξασφαλίσουν από νωρίς τη θέση τους στις εξέδρες του «T-Center» για να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη βραδιά.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν και αρκετά γνωστά ζευγάρια, που έκαναν κοινές εμφανίσεις στο γήπεδο, παρακολουθώντας με αγωνία τον ιστορικό τελικό και πανηγυρίζοντας τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού.

Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού στο πλευρό του Ολυμπιακού

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια που βρέθηκαν στις εξέδρες ήταν ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού οι οποίοι παρακολούθησαν τον μεγάλο αγώνα διακριτικά, μακριά από τα φώτα, αλλά με έντονο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του τελικού.

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου στο επίκεντρο των συζητήσεων

Τα βλέμματα συγκέντρωσε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει τον Ολυμπιακό. Φυσικά, δεν ήταν μόνος του, αλλά μαζί με τη Ρία Ελληνίδου.

Το διάσημο ζευγάρι δεν κρύβει πλέον τον έρωτά του και πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, ενώ κάνει και κοινά post στο Instagram.

Παναγιώτης Στάθης και η σύζυγός του, Αθανασία Πρωτοψάλτη σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση

Στις εξέδρες του «T-Center» βρέθηκε φυσικά και ο Παναγιώτης Στάθης μαζί με τη σύζυγό του, Αθανασία Πρωτοψάλτη σε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά βραδιές της ζωής του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής παρακολούθησε από κοντά την ομάδα της καρδιάς του να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης.

Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα έδωσαν το «παρών» στο T-Center για τον μεγάλο τελικό του Final Four, στηρίζοντας από κοντά τον Ολυμπιακό στη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το γνωστό ζευγάρι βρέθηκε στις εξέδρες μαζί με χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων», ζώντας την ένταση και τον παλμό της βραδιάς.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο μέσα από το γήπεδο, αποκαλύπτοντας πως τελικά αποφάσισε να βρεθεί στον τελικό, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του.

«Ήρθα τελικά στον τελικό. Το θυμίζω, αν και Παοκτζής, μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός. Πάμε γερά», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Instagram, δείχνοντας τη στήριξή του στην ελληνική ομάδα.

Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου 2026 στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Το ζευγάρι παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στους επώνυμους θεατές

Πέτρος Κουσουλός - Ευαγγελία Γκαράνη

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας έζησαν ο Πέτρος Κουσουλός και η Ευαγγελία Γκαράνη, οι οποίοι βρέθηκαν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη προσπάθεια και την ιστορική κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό.

Η νύχτα που ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία

Η νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και η κατάκτηση της Euroleague αποτέλεσαν μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Το «T-Center» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο «ερυθρόλευκο» πάρτι, με τους παίκτες, τους φιλάθλους αλλά και τους επώνυμους που έδωσαν το «παρών» να πανηγυρίζουν μέχρι αργά το βράδυ την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης.