Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης: Τα επώνυμα ζευγάρια που πανηγύρισαν

Τα ζευγάρια που έκλεψαν τις εντυπώσεις στις εξέδρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.05.26 , 14:57 Δούνια για Τσουρό: «Αφού δεν κόπηκε η εκπομπή του κακώς συζητιέται»
25.05.26 , 14:51 Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25.05.26 , 14:49 Οι διαφορές ανάμεσα στο σχολικό bullying και το συγκυριακό επεισόδιο
25.05.26 , 14:47 Survivor: «Σκεφτόμαστε μόνο τον Σταύρο. Έχει γολγοθά»
25.05.26 , 14:39 Μαλέσκου: «Εκτιθέμεθα βγάζοντας δελτίο Τύπου για τον εαυτό μας»
25.05.26 , 14:36 Νίκος Γεωργιάδης: «Η Γωγώ ήταν αντράκι, έμπαινε μπροστά για όλους»
25.05.26 , 14:34 Καινούργιου για Δέλλα: «Θυμάμαι ότι όλο το βράδυ της κράταγε το χέρι»
25.05.26 , 14:32 Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Ακούω ακόμα το γέλιο της στα αυτιά μου»
25.05.26 , 14:27 Ορθούλα Παπαδάκου: «Ήταν πολύ δυνατή, το πάλεψε»
25.05.26 , 14:16 Τα δάκρυα της Ρούλας Κουσκουρή για την περιπέτειά της με τον καρκίνο
25.05.26 , 14:14 Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο εκνευρισμός on camera - «Με ενοχλεί αφάνταστα»
25.05.26 , 13:46 Άση Μπήλιου: «Σήμερα, αύριο & μεθαύριο οι μέρες με μεγαλύτερη ένταση»
25.05.26 , 13:09 Oυγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Το όνομά του ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο»
25.05.26 , 13:03 Μίνως Βολανάκης - Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του
25.05.26 , 13:02 Πανελλαδικές 2026: Tι ισχύει για τα κινητά
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Συντετριμμένος ο Δέλλας: «Όσο μακριά κι αν πετάξεις η αγάπη μου σε φτάνει»
MasterChef: «Η νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 κρίθηκαν στον πόντο»
Κηδεία Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η κόρη της από τους ρεπόρτερ έξω από τον Ευαγγελισμό
Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου που της αφιέρωσαν την κούπα του Ολυμπιακού
Τατιάνα Στεφανίδου: «Ναι, επιστρέφω στην τηλεόραση» - Το νέο της βήμα
Τα δάκρυα της Ρούλας Κουσκουρή για την περιπέτειά της με τον καρκίνο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο μεγάλος τελικός της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν συγκέντρωσε μόνο το ενδιαφέρον των φιλάθλων του μπάσκετ, αλλά και δεκάδων επώνυμων από τον χώρο της showbiz, του αθλητισμού και της μουσικής, οι οποίοι φρόντισαν να εξασφαλίσουν από νωρίς τη θέση τους στις εξέδρες του «T-Center» για να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη βραδιά.

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός - Πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν και αρκετά γνωστά ζευγάρια, που έκαναν κοινές εμφανίσεις στο γήπεδο, παρακολουθώντας με αγωνία τον ιστορικό τελικό και πανηγυρίζοντας τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού.

Ο Βασιλιάς είναι Ερυθρόλευκος - Το σήκωσε ο Θρύλος

Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού στο πλευρό του Ολυμπιακού

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια που βρέθηκαν στις εξέδρες ήταν ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού οι οποίοι παρακολούθησαν τον μεγάλο αγώνα διακριτικά, μακριά από τα φώτα, αλλά με έντονο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του τελικού.

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου στο επίκεντρο των συζητήσεων

Τα βλέμματα συγκέντρωσε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει τον Ολυμπιακό. Φυσικά, δεν ήταν μόνος του, αλλά μαζί με τη Ρία Ελληνίδου.

Το διάσημο ζευγάρι δεν κρύβει πλέον τον έρωτά του και πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, ενώ κάνει και κοινά post στο Instagram.

Πρίντεζης: Δάκρυσε μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό

Παναγιώτης Στάθης και η σύζυγός του, Αθανασία Πρωτοψάλτη σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση

Στις εξέδρες του «T-Center» βρέθηκε φυσικά και ο Παναγιώτης Στάθης μαζί με τη σύζυγό του, Αθανασία Πρωτοψάλτη σε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά βραδιές της ζωής του.

Ο γνωστός  δημοσιογράφος και παρουσιαστής παρακολούθησε από κοντά την ομάδα της καρδιάς του να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης.

Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης: Τα επώνυμα ζευγάρια που πανηγύρισαν

Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα έδωσαν το «παρών» στο T-Center για τον μεγάλο τελικό του Final Four, στηρίζοντας από κοντά τον Ολυμπιακό στη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το γνωστό ζευγάρι βρέθηκε στις εξέδρες μαζί με χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων», ζώντας την ένταση και τον παλμό της βραδιάς.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο μέσα από το γήπεδο, αποκαλύπτοντας πως τελικά αποφάσισε να βρεθεί στον τελικό, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του.

 

«Ήρθα τελικά στον τελικό. Το θυμίζω, αν και Παοκτζής, μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός. Πάμε γερά», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Instagram, δείχνοντας τη στήριξή του στην ελληνική ομάδα.

Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου 2026 στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Το ζευγάρι παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στους επώνυμους θεατές

Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης: Τα επώνυμα ζευγάρια που πανηγύρισαν

Πέτρος Κουσουλός - Ευαγγελία Γκαράνη

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας έζησαν ο Πέτρος Κουσουλός και η Ευαγγελία Γκαράνη, οι οποίοι βρέθηκαν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη προσπάθεια και την ιστορική κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης: Τα επώνυμα ζευγάρια που πανηγύρισαν

Η νύχτα που ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία

Η νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και η κατάκτηση της Euroleague αποτέλεσαν μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Το «T-Center» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο «ερυθρόλευκο» πάρτι, με τους παίκτες, τους φιλάθλους αλλά και τους επώνυμους που έδωσαν το «παρών» να πανηγυρίζουν μέχρι αργά το βράδυ την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
 |
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
 |
ΛΕΩΝ ΠΑΤΙΤΣΑΣ
 |
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top