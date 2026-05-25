Πρίντεζης: Δάκρυσε μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό

Η εικόνα με δάκρυα στα μάτια που συγκίνησε

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Euroleague, νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85.
  • Η νίκη σηματοδοτεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου.
  • Ο Γιώργος Πρίντεζης, εμβληματικός παίκτης του Ολυμπιακού, δάκρυσε από συγκίνηση μετά τον τελικό.
  • Παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με τον Θοδωρή Παπαλουκά, στηρίζοντας την ομάδα του.
  • Η εικόνα του συγκινημένου Πρίντεζη έγινε viral στα social media, αγγίζοντας τους φιλάθλους.

Η κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό δεν προκάλεσε συγκίνηση μόνο στους φιλάθλους της ομάδας, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις πιο ένδοξες στιγμές του συλλόγου.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος δεν κατάφερε να κρύψει τα συναισθήματά του μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Λύγισε» ο Πρίντεζης βλέποντας τον Ολυμπιακό ξανά στην κορυφή της Ευρώπης

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-85 και κατέκτησαν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια πορεία γεμάτη προσπάθεια και διαδοχικές παρουσίες σε Final Four τα τελευταία χρόνια.

Η ομάδα του Γιώργος Μπαρτζώκας κατάφερε αυτή τη φορά να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, σηκώνοντας την κούπα μέσα στο T-Center και χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Στις εξέδρες του γηπέδου βρισκόταν και ο Γιώργος Πρίντεζης, ένας από τους πιο εμβληματικούς αρχηγούς και αγαπημένους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας παρακολούθησε τον μεγάλο τελικό μαζί με τον Θοδωρής Παπαλουκάς, στηρίζοντας από κοντά την ομάδα με την οποία έζησε αμέτρητες ιστορικές στιγμές.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα, οι κάμερες κατέγραψαν τον «Πριντ» βαθιά συγκινημένο. Μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, παρακολουθούσε τους παίκτες του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν την τεράστια επιτυχία, σε μια στιγμή που άγγιξε όλους τους φίλους της ομάδας.

 

Για τον Γιώργο Πρίντεζη, ο Ολυμπιακός δεν είναι απλώς μια ομάδα, αλλά ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής του. Άλλωστε, το όνομά του έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο ιστορικές βραδιές του συλλόγου, με κορυφαία φυσικά το θρυλικό καλάθι στον τελικό της Κωνσταντινούπολης το 2012.

Η εικόνα του δακρυσμένου Πρίντεζη μετά την κατάκτηση της Euroleague έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral στα social media, με χιλιάδες φιλάθλους να σχολιάζουν τη συγκίνηση του ανθρώπου που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

