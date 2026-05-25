Άκρως συγκινημένη ήταν η Ελένη Χατζίδου το Σάββατο καθώς η μοναχοκόρη της Μελίτα έπαιξε τον πρώτο της αγώνα με την Ευρυάλη Γλυφάδας. Η οικοδέσποινα της εκπομπής Breakfast@Star μοιράστηκε αυτή την όμορφη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Το βίντεο απεικονίζει τη μικρή Μελίτα λίγο πριν μπει στο παρκέ με τη μαμά Ελένη να τη ρωτάει αν θέλει να πιει λίγο νερό.

Τόσο η παρουσιάστρια όσο και ο σύζυγός της Ετεοκλής Παύλου αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο στην μονάκριβη κόρη τους και κάνουν πράγματα όλοι μαζί.

Πολλές φορές άλλωστε έχουμε δει την Ελένη και τον Ετεοκλή να παίρνουν μαρκαδόρους και να κάνουν ζωγραφιές μαζί με την κόρη τους, να μαγειρεύουν μαζί στην κουζίνα τους αλλά και να παίζουν επιτραπέζια.

Η μοναχοκόρη της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου κάνει συχνά περήφανους τους γονείς της καθώς πριν από λίγες μέρες έκανε και το πρώτο της κονσέρτο πιάνου παίζοντας το τραγούδι "Δεν περνάς κυρά- Μαρία"

Η μικρή Μελίτα έχει ταλέντο και στη μαγειρική αφού από πολύ μικρή κιόλας ηλικία μπαίνει στην κουζίνα μαζί με τη μαμά της και φτιάχνουν διάφορες λιχουδιές όπως κέικ, brownies, μπισκότα και σπιτική πραλίνα με φουντούκια χωρίς ζάχαρη με χουρμάδες.