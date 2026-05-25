Στον «φούρνο» η Γαλλία: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα

Θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Σε κατάσταση συναγερμού η Δυτική Ευρώπη: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 15 βαθμούς πάνω από την κανονική / Bίντεο από ΣΚΑΪ (24/5/2026)

Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, όπου χθες Κυριακή, καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, ενώ αναφέρθηκε και ένας νεκρός στη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. 

Ένας συμμετέχων σε αγώνα δρόμου στη γαλλική πρωτεύουσα πέθανε και περίπου δέκα δρομείς σε έναν άλλο αγώνα σε προάστιο του Παρισιού διακομίστηκαν εκτάκτως σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, στο Παρίσι, ο υδράργυρος ξεπέρασε το Σάββατο για πρώτη φορά φέτος τους 30° Κελσίου, φτάνοντας τους 31,9° Κελσίου. 

Αυτό το «πρώιμο και αξιοσημείωτο κύμα καύσωνα», σύμφωνα με το Météo-France, οφείλεται σε έναν «θερμικό θόλο» πάνω από τη Γαλλία, μια περιοχή υψηλής πίεσης που παγιδεύει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική. Αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω σήμερα. 

Συνολικά 13 περιοχές στη δυτική Γαλλία έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα, το πρώτο επίπεδο συναγερμού, για πρώτη φορά για τον μήνα Μάιο από το 2004, όταν δημιουργήθηκε το σύστημα αυτό. 

Χθες, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30° Κελσίου σε πολλές περιοχές. 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το Météo-France, τα ρεκόρ για τον μήνα Μάιο καταρρίφθηκαν την Κυριακή σε τουλάχιστον δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτού στη Βρέστη στη δυτική Γαλλία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 29,8°C, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μαΐου του 2017.

Σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν ως τους 35°C στη δυτική Γαλλία.

Όπως επεσήμανε το Météo-France, αυτό το πρώιμο κύμα καύσωνα «θα έχει διάρκεια» και θα μπορούσε να επιμείνει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων. Αυτοί οι καύσωνες αναμένεται να γίνουν πιο συχνοί, μεγαλύτεροι σε διάρκεια και πιο έντονοι.
 

