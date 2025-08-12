Καύσωνας: Τα υγιεινά ροφήματα που θα σε ενυδατώσουν

Όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες τόσο θα αυξάνονται οι ανάγκες σου σε ενυδάτωση! Επειδή το νερό δεν φαίνεται πάντα η πιο δελεαστική επιλογή κι επειδή των φρονίμων τα παιδιά πριν διψάσουν έχουν φροντίσει να βάλουν ό,τι χρειάζονται στο ψυγείο τους… και για να μη φορτωθείς άχρηστες θερμίδες τώρα που θες να είσαι σε φόρμα, βρήκαμε για σένα εύκολες επιλογές που θα σε ξεδιψάσουν και θα ενισχύσουν τις υγιεινές συνήθειες διατροφής σου και θα σε βοηθήσουν στην προσπάθειά σου για αδυνάτισμα…

Πράσινο τσάι και λεμόνι

Συστατικά

Νερό

1 σακ. πράσινου τσαγιού

1/4 λεμόνι

Εκτέλεση

Βράζεις ένα φλιτζάνι νερό και βάζεις πράσινο τσάι.

Προσθέτεις το χυμό του λεμονιού.

Καλό είναι να το πιείς το ενώ είναι ακόμα ζεστό ή μπορείς να βάλεις παγάκια σε μια κανάτα αφού φροντίσεις πρώτα να βράσεις περισσότερη ποσότητα τσαγιού.

Οφέλη

Το πράσινο τσάι είναι μια καλή πηγή κατεχινών, που λειτουργούν ενάντια στη συσσώρευση λίπους από τον οργανισμό.

Μέλι, λεμόνι και τζίντζερ

Συστατικά

1/2 λεμόνι

1 κουταλιά της σούπας μέλι

Ρίζα τζίντζερ

1 ποτήρι ζεστό νερό

Εκτέλεση της Συνταγής

Ζεσταίνεις ένα ποτήρι νερό. Μην το βράσεις.

Χρησιμοποίησε ένα γουδί για να λιώσεις τη ρίζα τζίντζερ.

Πρόσθεσε το χυμό λεμονιού, το θρυμματισμένο τζίντζερ και το μέλι σε ένα ποτήρι ζεστό νερό.

Πιες το ενώ είναι ακόμα ζεστό.

Οφέλη

Το μέλι μπορεί να μειώσει την αύξηση βάρους και την παχυσαρκία.

Λεμόνι και αγγούρι Detox Water

Συστατικά

1 λεμόνι

1 αγγούρι

Φύλλα μέντας

Μια πρέζα αλάτι

Νερό

Εκτέλεση

Κόψε το λεμόνι σε φέτες και κόψε και το αγγούρι. Βάλε τα σε κανάτα.

Πρόσθεσε μερικά φύλλα μέντας και μια πρέζα αλάτι.

Ρίξε νερό στην κανάτα.

Μπορείς να πίνεις αυτό το νερό όλη την ημέρα.

Οφέλη

Το αγγούρι είναι μια τροφή χαμηλών θερμίδων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (95,2% νερό). Μελέτες έχουν δείξει ότι μια δίαιτα χαμηλή σε ενεργειακή πυκνότητα (χαμηλή σε θερμίδες) είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο για τη βελτίωση της απώλειας βάρους και τη διαχείριση του σωματικού βάρους. Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ποτά καθαρισμού DIY για ενίσχυση της ενέργειας και του μεταβολισμού.

Λεμονάδα ανανά

Συστατικά

1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο ανανά

Χυμός ενός λεμονιού

1 κουταλάκι του γλυκού σιρόπι σφενδάμου

1/2 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν

Μια πρέζα αλάτι

Εκτέλεση της Συνταγής

Βάλε τον ψιλοκομμένο ανανά σε ένα μπλέντερ και λιώσε τον.

Ρίχνεις το χυμό σε ένα ποτήρι.

Πρόσθεσε το χυμό λεμονιού, το σιρόπι σφενδάμου, το πιπέρι καγιέν και το αλάτι. Ανακάτεψε καλά.

Οφέλη

Ο χυμός ανανά προκαλεί την υπερβολική ρύθμιση της οξείδωσης λιπαρών οξέων με μοριακή γονιδιακή ρύθμιση, έτσι, έχει τη δυνατότητα να μειώσει την αύξηση βάρους και την παχυσαρκία.

Χυμός πορτοκαλιού και καρότου

Συστατικά

1 πορτοκάλι

1 καρότο

1 κουταλιά της σούπας μέλι

Φύλλα κόλιανδρου

Νερό

Πάγος

Εκτέλεση

Κόψε το καρότο και ξεφλούδισε το πορτοκάλι, και βάλε τα στο μπλέντερ.

Πρόσθεσε μια κουταλιά της σούπας μέλι και ρίξε μερικά φύλλα κόλιανδρο.

Πρόσθεσε λίγο νερό. Λιώσε τα όλα μαζί στο μπλέντερ.

Πρόσθεσε πάγο πριν το πιείς.

Οφέλη

Τα καρότα είναι πλούσια σε β-καροτένιο και είναι γεμάτα με φυτικές ίνες. Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες αυξάνουν τον κορεσμό (αίσθημα πληρότητας) και μειώνουν την επακόλουθη πείνα.

Τα πορτοκάλια είναι γεμάτα με βιταμίνη C . Η βιταμίνη C σχετίζεται αντιστρόφως με τη μάζα του σώματος. Η επαρκής πρόσληψη αυτής της βιταμίνης μπορεί να βοηθήσει στην οξείδωση έως και 30% περισσότερου λίπους όταν συνδυάζεται με μέτρια άσκηση. Έτσι, μπορεί να σας βοηθήσει να χάσεις βάρος.

Φτιάξε έναν χυμό με πρώτη ύλη τη ντομάτα

Χυμός ντομάτας, πράσου και αγγουριού

Συστατικά

1 ντομάτα

1 πράσο

1 αγγούρι

Φύλλα μέντας

Εκτέλεση

Κόψε την ντομάτα, το αγγούρι και το πράσο και βάλε τα στον επεξεργαστή τροφίμων.

Προσθέστε μερικά φύλλα μέντας και ανάμειξε το.

Οφέλη

Η ντομάτα είναι μια καλή πηγή λυκοπενίου, η οποία έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

