VW Amarok: Η καλύτερη στιγμή για να το αγοράσετε

Με παράταση της προωθητικής ενέργειας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, το Volkswagen Amarok στις εκδόσεις Life και Style προσφέρει επιπλέον αξία, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα pick-up της αγοράς.

Συγκεκριμένα, για κάθε νέα παραγγελία έως τις 28/02/2026:

· Το Amarok Life προσφέρεται με έκπτωση 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

· Το Amarok Style προσφέρεται με έκπτωση 3.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η προωθητική ενέργεια αφορά Ιδιώτες, εταιρικούς και RAC πελάτες. Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.