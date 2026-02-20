Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»

Το απαιτητικό πρωινό με τον γιο της, Πάρη

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η εξομολόγηση της Ιωάννας Τούνη για τον γιο της, Πάρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον γιο της, Πάρη, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023.
  • Αυτή την περίοδο, μαμά και γιος διανύουν τη διαδικασία διακοπής της πάνας, που συνοδεύεται από μικροατυχήματα.
  • Η Τούνη περιγράφει με χιούμορ τις προκλήσεις της καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα του σπιτιού με μοκέτα.
  • Αντιμετωπίζει τη διαδικασία με θετική διάθεση, δείχνοντας μια αυθεντική πλευρά της μητρότητας.
  • Τονίζει ότι κάθε παιδί χρειάζεται τον χρόνο του για να προσαρμοστεί στην αλλαγή.

Η Ιωάννα Τούνη, όπως συνηθίζει, μοιράστηκε και σήμερα στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, έχοντας  φυσικά στο επίκεντρο τον μικρό της γιο, Πάρη, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Αυτή την περίοδο, μαμά και γιος διανύουν μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις της νηπιακής ηλικίας: τη σταδιακή διακοπή της πάνας.

Η γνωστή influencer δεν έκρυψε ότι η διαδικασία μόνο εύκολη δεν είναι. Όπως εξήγησε, ο Πάρης βρίσκεται στο στάδιο όπου προσπαθούν να αφήσουν οριστικά την πάνα και να συνηθίσει το βρακάκι, κάτι που όπως συμβαίνει στα περισσότερα παιδιά συνοδεύεται από συχνά μικροατυχήματα και αρκετή ταλαιπωρία μέσα στη μέρα.

Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»

 

Μάλιστα, περιέγραψε με χιούμορ αλλά και ρεαλισμό πώς κύλησε το πρωινό της, τονίζοντας ότι χρειάστηκε να καθαρίσει επανειλημμένα το σπίτι, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει πως το γεγονός ότι το σαλόνι της είναι στρωμένο με μοκέτα κάνει τα πράγματα ακόμη πιο απαιτητικά. Αφού φρόντισε τον μικρό, τον έκανε μπάνιο και τον ετοίμασε για το σχολείο, ακολούθησε γενική καθαριότητα με απολυμαντικά, πλυντήρια και στο τέλος  ένα μπάνιο και για την ίδια, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει την ημέρα της.

Τούνη: Οι εκπλήξεις του συντρόφου της στη Σ. Αραβία για την επέτειο τους

Χαρακτηριστικά ανέφερε στο βίντεό της: «Καλημέρα μεσημεριάτικα, γιατί μόλις έγινα άνθρωπος! Είμαστε στη φάση που κόβουμε την πανoύλα, οπότε έχουμε καθημερινά ατυχήματα… Και να θυμίσω ότι όλο το σαλόνι μου είναι μοκέτα! Αφού καθάρισα τον Παρούλη, τον έκανα μπάνιο και τον πήγα σχολείο, μετά καθάρισα όλο το σπίτι με χλωρίνες, το χαλί με ειδικά καθαριστικά, έβαλα πλυντήρια και στο τέλος έκανα κι εγώ μπάνιο. Και βουαλά… καλημέρα!»

Σε επόμενο στιγμιότυπο συμπλήρωσε πως η πλήρης μετάβαση στο βρακάκι είναι «μια δύσκολη διαδικασία», υπογραμμίζοντας ότι κάθε παιδί χρειάζεται τον χρόνο του για να προσαρμοστεί. Παρά την κούραση, η ίδια αντιμετωπίζει τη νέα αυτή πρόκληση με χιούμορ και θετική διάθεση, δείχνοντας μια πιο αυθεντική πλευρά της μητρότητας, μακριά από την «τέλεια» εικόνα των social media

