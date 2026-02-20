Στον Ντομένικο μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά- Συγκλονίζει η μητέρα του

Συγκλονισμένη είναι η Ιταλία από την δραματική υπόθεση ενός νηπίου δύο ετών, που κινδυνεύει να πεθάνει στη Νάπολη, εξαιτίας λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς. Το αρχικό μόσχευμα καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό επειδή μεταφέρθηκε σε ξηρό πάγο και τώρα το αγοράκι δεν μπορεί να αντέξει δεύτερη μεταμόσχευση.

Ο μικρός Ντομένικο

Οι ελπίδες να γυρίσει σπίτι ο μικρούλης Ντομένικο, δυστυχώς σβήνουν. Αιτία; Ένα τρομακτικό ιατρικό λάθος. Πριν από δύο μήνες υπεβλήθη σε μεταμόσχευση καρδιάς, η οποία είχε σχεδόν καταστραφεί επειδή μεταφέρθηκε σε ξηρό πάγο αντί για κανονικό πάγο. Από εγκληματικό λάθος, η χειρουργική ομάδα δεν το κατάλαβε. Η επέμβαση έγινε.

Η μητέρα του μικρού Ντομένικο συγκλονίζει. «Θέλω ακόμη και το τελευταίο λεπτό να φτάσει μια καινούργια καρδιά για το παιδί μου. Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσει στο σπίτι. Να γίνει καλά, να γυρίσει σπίτι και να παίξει με αδελφάκια του».

Νεο μόσχευμα βρέθηκε, αλλά το παιδί συνεχίζει να κινδυνεύει.

Η κατάσταση του αγοριού δεν είναι συμβατή με νέα μεταμόσχευση. Αυτό είναι το συμπέρασμα διαβούλευσης γιατρών, που ειδικεύονται στην μεταμόσχευση καρδιάς σε παιδιά.

Το αγοράκι έχει τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα. Η κατάσταση του μικρού, γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ. Η μητέρα του είναι σε απελπισία. Εμπιστεύτηκε τους γιατρούς και τώρα χάνει το παιδί της.

H κοινή γνώμη στην Ιταλία είναι σε σοκ. Πώς συνέβη το ασύλληπτο ιατρικό λάθος, παρά τα αυστηρότατα πρωτόκολλα; Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δυο εισαγγελικές έρευνες και έχουν παυθεί προσωρινά δυο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι, το οποίο έχει ιστορικό μεγάλων επιτυχιών σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.