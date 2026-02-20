Στον Ντομένικο μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά- Συγκλονίζει η μητέρα του

«Θέλω να γυρίσει σπίτι» - Τραγικό ιατρικό λάθος στην Ιταλία

Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτων: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Πηγή: Ρεπορτάζ Αντιόπη Σωτηρίου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (19/2/'26)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δραματική υπόθεση νηπίου δύο ετών, Ντομένικο, που κινδυνεύει λόγω λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς στη Νάπολη.
  • Το μόσχευμα καταστράφηκε επειδή μεταφέρθηκε σε ξηρό πάγο, με αποτέλεσμα το παιδί να μην μπορεί να αντέξει δεύτερη μεταμόσχευση.
  • Η κατάσταση του Ντομένικο είναι κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ, και έχει τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα.
  • Η μητέρα του ζητάει απεγνωσμένα νέα καρδιά για το παιδί της, ενώ η κοινή γνώμη είναι σε σοκ.
  • Δυο γιατροί του νοσοκομείου έχουν παυθεί και διεξάγονται εισαγγελικές έρευνες για το ιατρικό λάθος.

Συγκλονισμένη είναι η Ιταλία από την δραματική υπόθεση ενός νηπίου δύο ετών, που κινδυνεύει να πεθάνει στη Νάπολη, εξαιτίας λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς. Το αρχικό μόσχευμα καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό επειδή μεταφέρθηκε σε ξηρό πάγο και τώρα το αγοράκι δεν μπορεί να αντέξει δεύτερη μεταμόσχευση.

Γιάννενα: Πατέρας Δώρισε Το Νεφρό Του Στον Γιο του - Video

Ιταλία: Κινδυνεύει νήπιο εξαιτίας λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς

Ο μικρός Ντομένικο

Οι ελπίδες να γυρίσει σπίτι ο μικρούλης Ντομένικο, δυστυχώς σβήνουν. Αιτία; Ένα τρομακτικό ιατρικό λάθος. Πριν από δύο μήνες υπεβλήθη σε μεταμόσχευση καρδιάς, η οποία είχε σχεδόν καταστραφεί επειδή μεταφέρθηκε σε ξηρό πάγο αντί για κανονικό πάγο. Από εγκληματικό λάθος, η χειρουργική ομάδα δεν το κατάλαβε. Η επέμβαση έγινε. 

Η μητέρα του μικρού Ντομένικο συγκλονίζει. «Θέλω ακόμη και το τελευταίο λεπτό να φτάσει μια καινούργια καρδιά για το παιδί μου. Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσει στο σπίτι. Να γίνει καλά, να γυρίσει σπίτι και να παίξει με αδελφάκια του».

Νεο μόσχευμα βρέθηκε, αλλά το παιδί συνεχίζει να κινδυνεύει. 

Η κατάσταση του αγοριού δεν είναι συμβατή με νέα μεταμόσχευση. Αυτό είναι το συμπέρασμα διαβούλευσης γιατρών, που ειδικεύονται στην μεταμόσχευση καρδιάς σε παιδιά.

Το αγοράκι έχει τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα. Η κατάσταση του μικρού, γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ. Η μητέρα του είναι σε απελπισία. Εμπιστεύτηκε τους γιατρούς και τώρα χάνει το παιδί της.

H κοινή γνώμη στην Ιταλία είναι σε σοκ. Πώς συνέβη το ασύλληπτο ιατρικό λάθος, παρά τα αυστηρότατα πρωτόκολλα; Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δυο εισαγγελικές έρευνες και έχουν παυθεί προσωρινά δυο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι, το οποίο έχει ιστορικό μεγάλων επιτυχιών σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.

