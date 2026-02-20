Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού στην Ελλάδα

Ο Χολιγουντιανός σταρ ξεκινάει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας "The Riders".
  • Έφτασε στο νησί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου με ταχύπλοο σκάφος και συνοδεία σωματοφυλάκων.
  • Καταγράφηκε από την εκπομπή "Happy Day" στο λιμάνι της Ύδρας, όπου είπε "Σας ευχαριστώ πολύ".
  • Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Tim Winton και ακολουθεί την αναζήτηση ενός πατέρα για τη γυναίκα και την κόρη του.
  • Ο Πιτ πιθανόν να διαμείνει σε βίλα ή πολυτελή θαλαμηγό κατά τη διάρκεια της παραμονής του.

Στην Ύδρα βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ αυτές τις μέρες και όπως είναι λογικό όλο το νησί είναι επί ποδός προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της νέας του ταινίας!

Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του

Ο Χολιγουντιανός σταρ ταξίδεψε στο νησί του Αργοσαρωνικού για τις ανάγκες της νέας του ταινίας, με τίτλο The Riders. 

Η κάμερα της εκπομπής του Happy Day με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο κατέγραψαν τον Μπραντ Πιτ, σήμερα πρωί Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στο λιμάνι της Ύδρας να κατευθύνεται προς την Σχολή Καλών Τεχνών.

Ο διάσημος ηθοποιός είπε στους δημοσιογράφους ένα λακωνικό «Σας ευχαριστώ πολύ» και συνέχισε να περπατά στα σοκάκια του νησιού προκειμένου να κατευθυνθεί προς το σημείο που γινόταν το fitting! 

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Ύδρα την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου με ταχύπλοο σκάφος από το Μετόχι, μαζί με ολόκληρη ομάδα σωματοφυλάκων, ενώ πιθανολογείται ότι θα μείνει είτε σε μία βίλα, είτε σε πολυτελή θαλαμηγό.

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα

Η υπόθεση της ταινίας, «The Riders»

Ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Πρόκειται για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ.

Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.
 

