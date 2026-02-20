Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό

Σοκ και σοβαρά ερωτήματα προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, καθώς τα τραύματα που καταγράφηκαν αποτυπώνουν μια εικόνα ιδιαίτερης αγριότητας και βίας.

Σέρρες: Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Τη νεκροψία – νεκροτομή διενήργησε η ιατροδικαστής Ασπασία Δεληλίγκα, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται ότι η σορός έφερε εκτεταμένες θλαστικές κακώσεις σε κεφάλι, κορμό και άκρα, τραύματα που χαρακτηρίζονται συμβατά με ξυλοδαρμό. Ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις.

Κατά τη νεκροψία καταγράφηκαν περίπου 30 εξωτερικά τραύματα. Οι ιατροδικαστικές παρατηρήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον τράχηλο, καθώς και στον θώρακα, την πλάτη, τη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Η εσωτερική εξέταση αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού.

Σέρρες: Τι αποκαλύπτουν οι κακώσεις στο σώμα του 17χρονου

Ιατρικές εκτιμήσεις που επικαλούνται οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν ότι η έκταση και η βαρύτητα των κακώσεων δύσκολα αποδίδονται σε χτυπήματα από ένα μόνο άτομο, και μάλιστα με τη σωματική διάπλαση του κατηγορούμενου. Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, τα τραύματα θα μπορούσαν να προκληθούν είτε από ταυτόχρονη επίθεση περισσοτέρων ατόμων, είτε από ενήλικα άνδρα με μεγαλύτερη σωματική δύναμη, είτε ακόμη και στο πλαίσιο τροχαίου ατυχήματος.

Ο ανήλικος που κατηγορείται για την επίθεση φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το θύμα δύο ή τρεις φορές, ισχυρισμός που, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών, επιβεβαιώνεται ως προς τον αριθμό των χτυπημάτων. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν φαίνεται να συνάδουν με το εύρος των τραυμάτων που περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση.

Σέρρες: Το χρονικό του τραγικού περιστατικού

Από την προανάκριση προέκυψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, συνοδευόταν από δύο φίλους του. Σύμφωνα με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων – φίλων του θανόντα – οι δύο αυτοί νεαροί δεν συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Το θύμα, κατά τις ίδιες μαρτυρίες, δεν αντέδρασε επιθετικά και φέρεται να διατήρησε αμυντική στάση.

Μετά το επεισόδιο, ο 17χρονος κατευθύνθηκε σε τουαλέτα παρακείμενου καταστήματος και λίγο αργότερα εξήλθε κρατώντας χαρτί στο πρόσωπό του. Στη συνέχεια ζήτησε από φίλους του να τον μεταφέρουν στο σπίτι του. Περί τις 21:30 έφθασε σχεδόν έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε. Αν και εισήλθε στο κτίριο, δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα της οικογένειάς του. Την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε νεκρός στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, πεσμένος μπρούμυτα και φορώντας μόνο το ένα του παπούτσι, ενώ δίπλα του βρέθηκε μικρή κηλίδα αίματος.