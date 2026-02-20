Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό

Τι δείχνουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του 17χρονου στις Σέρρες, με πάνω από 30 τραύματα που δείχνουν βία.
  • Η αιτία θανάτου προσδιορίζεται σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις, συμβατές με ξυλοδαρμό.
  • Η ιατροδικαστική έκθεση υποδεικνύει ότι τα τραύματα δεν προέρχονται πιθανότατα από ένα μόνο άτομο.
  • Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε το θύμα, αλλά οι μάρτυρες αναφέρουν ότι το θύμα δεν αντέδρασε επιθετικά.
  • Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός την επόμενη ημέρα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, με αίμα κοντά του.

Σοκ και σοβαρά ερωτήματα προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, καθώς τα τραύματα που καταγράφηκαν αποτυπώνουν μια εικόνα ιδιαίτερης αγριότητας και βίας.

Σέρρες: Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής 

Τη νεκροψία – νεκροτομή διενήργησε η ιατροδικαστής Ασπασία Δεληλίγκα, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται ότι η σορός έφερε εκτεταμένες θλαστικές κακώσεις σε κεφάλι, κορμό και άκρα, τραύματα που χαρακτηρίζονται συμβατά με ξυλοδαρμό. Ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις.

Σέρρες - Μητέρα 17χρονου: «O Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό»

Κατά τη νεκροψία καταγράφηκαν περίπου 30 εξωτερικά τραύματα. Οι ιατροδικαστικές παρατηρήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον τράχηλο, καθώς και στον θώρακα, την πλάτη, τη σπονδυλική στήλη και τα άκρα. Η εσωτερική εξέταση αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού.

Σέρρες: Τι αποκαλύπτουν οι κακώσεις στο σώμα του 17χρονου 

Ιατρικές εκτιμήσεις που επικαλούνται οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν ότι η έκταση και η βαρύτητα των κακώσεων δύσκολα αποδίδονται σε χτυπήματα από ένα μόνο άτομο, και μάλιστα με τη σωματική διάπλαση του κατηγορούμενου. Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, τα τραύματα θα μπορούσαν να προκληθούν είτε από ταυτόχρονη επίθεση περισσοτέρων ατόμων, είτε από ενήλικα άνδρα με μεγαλύτερη σωματική δύναμη, είτε ακόμη και στο πλαίσιο τροχαίου ατυχήματος.

Δολοφονία Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα»

Ο ανήλικος που κατηγορείται για την επίθεση φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το θύμα δύο ή τρεις φορές, ισχυρισμός που, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών, επιβεβαιώνεται ως προς τον αριθμό των χτυπημάτων. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν φαίνεται να συνάδουν με το εύρος των τραυμάτων που περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση.

Σέρρες: Το χρονικό του τραγικού περιστατικού

Από την προανάκριση προέκυψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, συνοδευόταν από δύο φίλους του. Σύμφωνα με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων – φίλων του θανόντα – οι δύο αυτοί νεαροί δεν συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Το θύμα, κατά τις ίδιες μαρτυρίες, δεν αντέδρασε επιθετικά και φέρεται να διατήρησε αμυντική στάση.

Σέρρες: Εισαγγελική παρέμβαση για τον κατηγορούμενο της δολοφονίας

Μετά το επεισόδιο, ο 17χρονος κατευθύνθηκε σε τουαλέτα παρακείμενου καταστήματος και λίγο αργότερα εξήλθε κρατώντας χαρτί στο πρόσωπό του. Στη συνέχεια ζήτησε από φίλους του να τον μεταφέρουν στο σπίτι του. Περί τις 21:30 έφθασε σχεδόν έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε. Αν και εισήλθε στο κτίριο, δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα της οικογένειάς του. Την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε νεκρός στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, πεσμένος μπρούμυτα και φορώντας μόνο το ένα του παπούτσι, ενώ δίπλα του βρέθηκε μικρή κηλίδα αίματος.

 

