Σταματίνα Τσιμτσιλή για το Happy Day: «Η επόμενη σεζόν θα μας βρει...»

Η παρουσιάστρια ανοίγει τα χαρτιά της on camera

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 12:27 Άση Μπήλιου: Η σπάνια σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα φέρνει σημαντικές αλλαγές
20.02.26 , 12:23 Γιώργος Πασσαδάκης: Το πρώτο πράγμα που του είπε ο γιος του μόλις τον είδε
20.02.26 , 12:06 Σκορδά - Τσολάκη - Μαζαρί: Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event!
20.02.26 , 11:58 Σταματίνα Τσιμτσιλή για το Happy Day: «Η επόμενη σεζόν θα μας βρει...»
20.02.26 , 11:58 Τάρτα με χαλβά βανίλια και σοκολάτα
20.02.26 , 11:49 Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
20.02.26 , 11:40 Το ανέκδοτο ποιητικό κείμενο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ
20.02.26 , 11:32 Ροντινέι: Αποκάλυψε το μυστικό του συλλόγου
20.02.26 , 11:30 Μάρτζυ Λαζάρου: Θα αντικαταστήσει τον Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα;»
20.02.26 , 11:01 Πέταγμα χαρταετού: Το έθιμο που συμβολίζει την Καθαρά Δευτέρα
20.02.26 , 10:59 Επίδομα ενοικίου: Ποιοι ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής
20.02.26 , 10:47 Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
20.02.26 , 10:46 Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στην πίστα μετά το χειρουργείο;
20.02.26 , 10:30 Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στη δίκη για τους θανάτους Ίριδας & Μαλένας
20.02.26 , 10:22 Σιετή: «Ήμουν σίγουρη για τη νίκη του Ακύλα - Ήταν πιο Eurovision κομμάτι»
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Το μέλλον του Happy Day στο μικροσκόπιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συμμετείχε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Alpha, εκφράζοντας τη χαρά της για τις συναντήσεις με συναδέλφους.
  • Επιβεβαίωσε ότι η εκπομπή Happy Day θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν, καθώς το συμβόλαιό της έχει διάρκεια.
  • Αλλαγές στο πάνελ θα συζητηθούν μετά το Πάσχα, με την επιθυμία να παραμείνει η υπάρχουσα ομάδα.
  • Η Σταματίνα εξέφρασε ενδιαφέρον για νέα τηλεοπτικά βήματα, αλλά θα ανακοινώσει οποιαδήποτε πρόταση όταν είναι έτοιμη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Alpha., μια παράδοση που η ίδια θεωρεί ιδιαίτερα όμορφη και σημαντική. Σε δηλώσεις της, μοιράστηκε με ειλικρίνεια τις εντυπώσεις της και τη χαρά που νιώθει κάθε φορά που συναντά συναδέλφους και φίλους στον χώρο της τηλεόρασης.

Μαύρο σκοτάδι στο Happy Day - Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Πάντα είμαστε εδώ, είναι μια όμορφη στιγμή που συναντιόμαστε. Τα παιδιά μου βέβαια μου λένε “μαμά, τελειώνει ο Φεβρουάριος γιατί κόβεται τώρα η πίτα”, ξέρεις, δεν το έχουν συνηθίσει. Αλλά για μας είναι μια πολύ ωραία αφορμή να δούμε συναδέλφους και επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε χωριστεί με τους συναδέλφους των ειδήσεων, εμείς είμαστε στα στούντιο της Green Pixel και εκείνοι είναι στην Κηφισιά. Ξέρεις, βρισκόμαστε πάλι όλη παρέα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Breakfast@star.

Το τηλεοπτικό μέλλον του Happy Day

Σχετικά με το τηλεοπτικό της μέλλον και τη συνέχιση της εκπομπής Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν ξεκάθαρη και αισιόδοξη: «Το συμβόλαιό μου έχει ακόμα διάρκεια, οπότε δεν είμαι από αυτούς που έχουν αυτή την αγωνία. Το να συζητήσω αν θα είμαι στο Happy Day. Το Happy Day θα συνεχιστεί σίγουρα και την επόμενη σεζόν και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό», τόνισε.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ

Happy Day: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκαθαρίζει για αλλαγές στο πάνελ και νέα σχέδια

Η παρουσιάστρια ανέφερε επίσης ότι τυχόν αλλαγές στο πάνελ θα συζητηθούν μετά το Πάσχα, αλλά η πρόθεση είναι να παραμείνει η υπάρχουσα, αγαπημένη ομάδα. «Η επόμενη χρονιά θα μας βρει όλους μαζί παρέα στο πάνελ. Έτσι πιστεύω, ναι, δεν έχουμε κάποια διαφορετική πρόθεση. Η επιθυμία είναι μια αγαπημένη, επιτυχημένη ομάδα να παραμείνει έτσι», εξήγησε.

Σκέψεις για νέα τηλεοπτικά βήματα

Παράλληλα, η Σταματίνα δεν έκρυψε ότι στο παρελθόν έχει εκφράσει την επιθυμία να δημιουργήσει μια ακόμη εκπομπή, πιθανώς βραδινή. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση θα ανακοινωθεί μόνο όταν είναι έτοιμη και έχει υπόσταση: « Όταν είναι κάτι συγκεκριμένο, ανακοινώσιμο και έχει υπόσταση και αρχίσεις και τέλος, θα σας το πω», πρόσθεσε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top