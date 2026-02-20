Σταματίνα Τσιμτσιλή για το Happy Day: «Η επόμενη σεζόν θα μας βρει...»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Alpha., μια παράδοση που η ίδια θεωρεί ιδιαίτερα όμορφη και σημαντική. Σε δηλώσεις της, μοιράστηκε με ειλικρίνεια τις εντυπώσεις της και τη χαρά που νιώθει κάθε φορά που συναντά συναδέλφους και φίλους στον χώρο της τηλεόρασης.

«Πάντα είμαστε εδώ, είναι μια όμορφη στιγμή που συναντιόμαστε. Τα παιδιά μου βέβαια μου λένε “μαμά, τελειώνει ο Φεβρουάριος γιατί κόβεται τώρα η πίτα”, ξέρεις, δεν το έχουν συνηθίσει. Αλλά για μας είναι μια πολύ ωραία αφορμή να δούμε συναδέλφους και επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε χωριστεί με τους συναδέλφους των ειδήσεων, εμείς είμαστε στα στούντιο της Green Pixel και εκείνοι είναι στην Κηφισιά. Ξέρεις, βρισκόμαστε πάλι όλη παρέα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Breakfast@star.

Το τηλεοπτικό μέλλον του Happy Day

Σχετικά με το τηλεοπτικό της μέλλον και τη συνέχιση της εκπομπής Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν ξεκάθαρη και αισιόδοξη: «Το συμβόλαιό μου έχει ακόμα διάρκεια, οπότε δεν είμαι από αυτούς που έχουν αυτή την αγωνία. Το να συζητήσω αν θα είμαι στο Happy Day. Το Happy Day θα συνεχιστεί σίγουρα και την επόμενη σεζόν και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό», τόνισε.

Η παρουσιάστρια ανέφερε επίσης ότι τυχόν αλλαγές στο πάνελ θα συζητηθούν μετά το Πάσχα, αλλά η πρόθεση είναι να παραμείνει η υπάρχουσα, αγαπημένη ομάδα. «Η επόμενη χρονιά θα μας βρει όλους μαζί παρέα στο πάνελ. Έτσι πιστεύω, ναι, δεν έχουμε κάποια διαφορετική πρόθεση. Η επιθυμία είναι μια αγαπημένη, επιτυχημένη ομάδα να παραμείνει έτσι», εξήγησε.

Σκέψεις για νέα τηλεοπτικά βήματα

Παράλληλα, η Σταματίνα δεν έκρυψε ότι στο παρελθόν έχει εκφράσει την επιθυμία να δημιουργήσει μια ακόμη εκπομπή, πιθανώς βραδινή. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση θα ανακοινωθεί μόνο όταν είναι έτοιμη και έχει υπόσταση: « Όταν είναι κάτι συγκεκριμένο, ανακοινώσιμο και έχει υπόσταση και αρχίσεις και τέλος, θα σας το πω», πρόσθεσε.

