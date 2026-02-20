Γιώργος Πασσαδάκης: Το πρώτο πράγμα που του είπε ο γιος του μόλις τον είδε

Η πρώτη συνέντευξη του Γιώργου Πασσαδάκη μετά την αποχώρησή του από το MasterChef

Ο Γιώργος Πασσαδάκης αποχαιρέτησε στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο τους συμπαίκτες του και τους κριτές κι αποχώρησε από το MasterChef 10.

Την επόμενη μέρα, ο σεφ βγήκε ζωντανά στην εκπομπή Breakfast@Star και περιέγραψε την εμπειρία του στον διαγωνισμό, η οποία άξιζε και με το παραπάνω.

«Ο διαγωνισμός ήτανε μια πάρα πολύ έντονη εμπειρία, η αλήθεια είναι. Δεν ήξερα ότι θα είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα και γενικά άξιζε πάρα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σχολίασε και το fair play του Πάνου να δώσει στον άλλο Γιώργο ένα υλικό που είχε ξεχάσει κι απάντησε αν η εξέλιξη αυτή επηρέασε την παραμονή του στο παιχνίδι.

«Κοίτα να δεις. Επειδή όλο αυτό το συμβάν ήταν πολύ ιδιαίτερο, τα συναισθήματα είναι σε έναν βαθμό ανάμεικτα, αλλά μπορώ να πω ότι δε με έχει πειράξει όσο κι εγώ θα περίμενα. Καταρχάς, ο Γιώργος βρέθηκε να έχει ένα υλικό μείον, το οποίο μπορεί να συμβεί σε όλους μας σε μια κουζίνα μέσα. Και από την άλλη έχουμε τον Πάνο που βοηθάει με τόσο μεγάλη καρδιά που έχει ο Πανούλης μας», είπε ο Γιώργος, απευθυνόμενος στον Ετεοκλής Παύλου, που του έκανε τη σχετική ερώτηση.

Ο Γιώργος πήρε το πρώτο αεροπλάνο κι επέστρεψε στην παγωμένη Φινλανδία, όπου τον περίμενε ο 7χρονος γιος του. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που του είπε;

«Να παίξουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε ένα δικό μας παιχνίδι εδώ που έχει σχέση με μπάλες ακινητοποίησης, ανεμοστρόβιλους και τέτοια. Γύρισα κιόλας πίσω. Πήρα το πρώτο αεροπλάνο και έφτασα. Εδώ είναι ο γιος μου. Τώρα που γυρίσαμε πίσω, υπάρχει μια αναπροσαρμογή. Ψάχνω να βρω σπίτι αυτή τη στιγμή, να τακτοποιήσω το σπίτι μου και μετά σιγά σιγά να βρούμε ένα εστιατόριο να αρχίσουμε να δουλεύουμε», πρόσθεσε για το πώς σκοπεύει να πορευτεί τώρα που τελείωσε το ταξίδι του στο MasterChef.

