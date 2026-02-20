Η Σαρακοστή ξεκινά και ο χαλβάς(σ.σ: φαρσάλων, με ταχίνι και σιμιγδαλένιος) πρωταγωνιστεί σε όλα τα τραπέζια. Αν θες να φτιάξεις ένα ιδιαίτερο γλυκό με τις μέρες της νηστείας μπορείς να πας τον χαλβά ένα βήμα παρακάτω.

Ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Παρασκευής έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία πολύ ωραία ιδέα. Ο σεφ ετοίμασε τάρτα με χαλβά βανίλια και σοκολάτα και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Yλικά της Συνταγής

Υλικά για την τάρτα

• 250 γρ. μπισκότα πτι-μπερ νηστίσιμα

• 120 γρ. μαργαρίνη φυτική λιωμένη

• 1 κ.σ. κακάο



Υλικά για την στρώση

• 300–350 γρ. χαλβάς βανίλια

Υλικά για την στρώση σοκολάτας

• 150 γρ. κουβερτούρα

• 80 ml φυτική κρέμα ή γάλα καρύδας



Υλικά για την μους χαλβά

• 200 γρ. χαλβά

• 250 ml φυτική κρέμα γάλακτος (χτυπημένη σε σαντιγί)

• 1 κ.σ. μέλι ή άχνη

• 1 κ.σ. ταχίνι





Εκτέλεση της Συνταγής

• Θρυμματίζεις τα μπισκότα. • Ανακατεύεις με τη λιωμένη μαργαρίνη. • Στρώνεις σε ταρτιέρα 22–24 εκ. πιέζοντας καλά. • Βάζεις ψυγείο 30 λεπτά να σφίξει.

Στρώση Χαλβά • Τον κόβεις σε λεπτές φέτες ή τον πιέζεις να γίνει ομοιόμορφο στρώμα πάνω στη βάση. Μην τον βάλεις πολύ παχύ 1 εκ. είναι ιδανικό.

Στρώση Σοκολάτας (για να “κλειδώσει”) Ζεσταίνεις την κρέμα, ρίχνεις την κουβερτούρα, ανακατεύεις να γίνει γκανάς και την απλώνεις πάνω από τον χαλβά. Ψυγείο 20–30 λεπτά να σταθεροποιηθεί.

Μους Χαλβά (η βόμβα )Εκτέλεση της Συνταγής

1. Πολτοποιείς τον χαλβά (στο μούλτι ή με πιρούνι πολύ καλά). 2. Ανακατεύεις με ταχίνι/μέλι. 3. Ενσωματώνεις απαλά τη χτυπημένη φυτική σαντιγί με σπάτουλα. Απλώνεις τη μους πάνω από τη σοκολάτα και αφήνεις ψυγείο 3–4 ώρες να σταθεροποιηθεί.

