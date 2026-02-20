Το ανέκδοτο ποιητικό κείμενο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

Η Ελλάδα υποκλίνεται με σεβασμό στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, την παγκοσμίου φήμης ιστορικό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, εκφράζει την ανείπωτη θλίψη του για την απώλεια της επί σχεδόν τρεις δεκαετίες Προέδρου του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών:

Mε αίσθημα ανείπωτης θλίψης, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθυντής και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών αποχαιρετούν την επί σχεδόν τρεις δεκαετίες Πρόεδρό του, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε ιστορικός παγκόσμιου κύρους, ακαδημαϊκός με διεθνή ακτινοβολία, μεγάλη Ελληνίδα και Ευρωπαία, με ξεχωριστή αναγνώριση του επιστημονικού και διοικητικού της έργου στη δεύτερη πατρίδα της, τη Γαλλία, αλλά και διεθνώς, καθώς και δημόσια διανοούμενη με σπάνια πνευματική τόλμη. Με το συγγραφικό έργο και τη διδασκαλία της ανέδειξε τη Βυζαντινή Ιστορία ως ουσιώδες και ζωντανό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας. Η σκέψη της συνδύαζε την επιστημονική αυστηρότητα με βαθιά ανθρωπιστική ματιά, αναζητώντας πάντοτε το νόημα και την αξία της ιστορικής γνώσης για το παρόν και το μέλλον.

Η μακρά θητεία της στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών σφράγισε καθοριστικά τη φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του. Υπό την προεδρία της, το Κέντρο εδραιώθηκε ως χώρος διεθνούς πνευματικής συνάντησης, διαλόγου και προβληματισμού. Για την ίδια, οι Δελφοί δεν ήταν απλώς ένας τόπος ιστορικής μνήμης, αλλά ένα εργαστήρι σκέψης όπου πολιτισμοί, ιδέες και επιστημονικές παραδόσεις μπορούσαν να συνομιλούν ισότιμα.

Για όσους είχαμε την τύχη να τη γνωρίσουμε από κοντά, η σχέση της με τους Δελφούς δεν υπήρξε ποτέ απλώς θεσμική. Υπήρξε σχέση βιωμένη με το τοπίο και το μέτρο του.

Σε ένα ανέκδοτο ποιητικό της κείμενο, έγραφε:

«Λίγα ονόματα κρατώ στον τελικό απολογισμό:

ενός σκύλου πιστού, ενός γατιού και λιγοστών ανθρώπων.

Δέος κρατώ για την αιώνια ωραιότητα των τόπων

και για το σκίρτημα εμπρός στον πρώτο θαυμασμό.

…»

Αυτό το μέτρο ζωής καθόρισε και την προσφορά της στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Έτσι το εννόησε και έτσι το υπηρέτησε: ως τόπο πρώτου θαυμασμού και αιώνιας ωραιότητας, στοχασμού και ουσιαστικής συνάντησης.

Η μνήμη της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ θα παραμείνει στους Δελφούς ως μέτρο σκέψης και πνευματικής στάσης. Η παρακαταθήκη της θα συνεχίσει να φωτίζει την πορεία και την αποστολή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών συνήλθε εκτάκτως μετά την αναγγελία της απώλειας της επί σχεδόν τρεις δεκαετίες Προέδρου του, Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, και, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά της στο Κέντρο και στον ευρωπαϊκό πνευματικό χώρο, αποφάσισε ομοφώνως τα ακόλουθα:

1. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της.

2. Να κατατεθεί συμβολικό χρηματικό ποσό εις μνήμην της στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

3. Να καθιερωθεί η 29η Αυγούστου, ημέρα των γενεθλίων της, ως ετήσια ημέρα μνήμης της στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, η οποία θα τιμάται με διάλεξη αφιερωμένη στον Ελληνισμό, με έμφαση στον Βυζαντινό και Μικρασιατικό Ελληνισμό.

4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2026

Ο Πρόεδρος του Ε.Π.Κε.Δ.

Παναγιώτης Ροϊλός Ο Διευθυντής του Ε.Π.Κε.Δ. Ανδρέας Γκόφας