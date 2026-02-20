Γλύκατζη - Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για λαϊκό προσκύνημα

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 13:00

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / TOKLIK.GR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για λαϊκό προσκύνημα.
  • Η βυζαντινολόγος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής στην ιστορική έρευνα.
  • Η κηδεία της θα γίνει δημοσία δαπάνη, αναγνωρίζοντας την προσφορά της στην επιστήμη και τον πολιτισμό.
  • Η εξόδιος ακολουθία προγραμματίζεται για τις 13:00, με παρουσία πολιτικών και ακαδημαϊκών εκπροσώπων.

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών μεταφέρθηκε η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, σηματοδοτώντας το τελευταίο «αντίο» σε μια από τις σημαντικότερες μορφές των γραμμάτων και της επιστήμης, με διεθνή ακτινοβολία.

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ κηδεία

Η σορός της Γλύκατζη - Αρβελέρ στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών / Eurokinissi (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / TOKLIK. GR)

Αμέσως μετά, άνοιξαν οι πύλες για το λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσου το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της σπουδαίας βυζαντινολόγου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών. Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ιστορική έρευνα και την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς η ίδια υπήρξε πρωτοπόρος, ανοίγοντας δρόμους σε διεθνές επίπεδο και κατακτώντας κορυφαίες ακαδημαϊκές θέσεις.

Η Μιμή Ντενίση αποχαιρετάει την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Αναντικατάστατη»

Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής

Κόσμος προσέρχεται στο λαϊκό προσκύνημα / Eurokinissi (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / TOKLIK.GR)

Η κηδεία της τελείται δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της πολύχρονης προσφοράς της στην επιστήμη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και πλήθους κόσμου.

Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Πότε θα γίνει

Η σορός της Αρελέρ στη Μητρόπολη

Το φέρετρο κατέφθασε στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης / INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Στεφάνια για την Αρβελέρ  

Στεφάνια για την κηδεία της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ / Eurokinissi (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / TOKLIK. GR)

Φωτογραφία της Αρβελέρ στο φέρετρο  

Η φωτογραφία μπροστά από το φέρετρο της Αρβελέρ / INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ
 |
ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
 |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
