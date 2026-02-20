Γλύκατζη - Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για λαϊκό προσκύνημα

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών μεταφέρθηκε η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, σηματοδοτώντας το τελευταίο «αντίο» σε μια από τις σημαντικότερες μορφές των γραμμάτων και της επιστήμης, με διεθνή ακτινοβολία.
Αμέσως μετά, άνοιξαν οι πύλες για το λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσου το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της σπουδαίας βυζαντινολόγου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών. Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ιστορική έρευνα και την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς η ίδια υπήρξε πρωτοπόρος, ανοίγοντας δρόμους σε διεθνές επίπεδο και κατακτώντας κορυφαίες ακαδημαϊκές θέσεις.
Η κηδεία της τελείται δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της πολύχρονης προσφοράς της στην επιστήμη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και πλήθους κόσμου.
