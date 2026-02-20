Γλύκατζη - Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για λαϊκό προσκύνημα

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών μεταφέρθηκε η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, σηματοδοτώντας το τελευταίο «αντίο» σε μια από τις σημαντικότερες μορφές των γραμμάτων και της επιστήμης, με διεθνή ακτινοβολία.

Η σορός της Γλύκατζη - Αρβελέρ στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών / Eurokinissi (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / TOKLIK. GR)

Αμέσως μετά, άνοιξαν οι πύλες για το λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσου το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της σπουδαίας βυζαντινολόγου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών. Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ιστορική έρευνα και την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς η ίδια υπήρξε πρωτοπόρος, ανοίγοντας δρόμους σε διεθνές επίπεδο και κατακτώντας κορυφαίες ακαδημαϊκές θέσεις.

Κόσμος προσέρχεται στο λαϊκό προσκύνημα / Eurokinissi (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / TOKLIK.GR)

Η κηδεία της τελείται δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της πολύχρονης προσφοράς της στην επιστήμη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και πλήθους κόσμου.

Το φέρετρο κατέφθασε στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης / INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Στεφάνια για την κηδεία της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ / Eurokinissi (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / TOKLIK. GR)

Η φωτογραφία μπροστά από το φέρετρο της Αρβελέρ / INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ