Η Μιμή Ντενίση αποχαιρετάει την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Αναντικατάστατη»

Όσα έγραψε η ηθοποιός για τη μεγάλη κυρία των γραμμάτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 21:57 Περισσός: Διακοπή ρεύματος στον Ηλεκτρικό - Σταμάτησαν οι συρμοί
17.02.26 , 21:49 Αθηνά Οικονομάκου για κακοποιητικές σχέσεις: «Ποιος δεν έχει περάσει;»
17.02.26 , 21:42 Κλήρωση Eurojackpot 17/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 41.000.000 ευρώ
17.02.26 , 21:30 Καισαριανή: Πρώτο βήμα για να αποκτήσει τις φωτογραφίες το Υπ. Πολιτισμού
17.02.26 , 21:30 Βγήκαν τα... φτυάρια στο MasterChef! - «Σκάψτε, σκάψτε!»
17.02.26 , 21:25 Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου
17.02.26 , 21:25 MasterChef: Τι περιέχει το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας;
17.02.26 , 21:00 Κώστας Κοσμίδης: «Τον έδιωξαν ενώ πάθαινε έμφραγμα και πέθανε στον δρόμο»
17.02.26 , 20:43 ΟΠΕΚΑ: «Πάρτι» με παράνομα επιδόματα αποκάλυψε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
17.02.26 , 20:33 Διάσημος ηθοποιός συνελήφθη μετά την εμπλοκή του σε καβγά έξω από μπαρ
17.02.26 , 20:05 Αποκάλυψη Star: Και δεύτερο υπόγειο «φάντασμα» στο εργοστάσιο της Βιολάντα!
17.02.26 , 20:01 Ευγενία Σαμαρά: Ζει τις Απόκριες στο έπακρο - Τι ντύθηκε η ηθοποιός;
17.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Μελίνα δεν είπε τα γράμματα που έπρεπε - Εσύ;
17.02.26 , 19:27 Η Μιμή Ντενίση αποχαιρετάει την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Αναντικατάστατη»
17.02.26 , 19:27 BMW: Η ανακύκλωση μειώνει το κόστος και προστατεύει το περιβάλλον
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μιμή Ντενίση αποχαιρέτησε την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ, χαρακτηρίζοντάς την αναντικατάστατη προσωπικότητα.
  • Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ έφυγε από τη ζωή στα 99 της χρόνια.
  • Η Ντενίση τόνισε τη φιλία και την καθοδήγηση που της προσέφερε η Αρβελέρ, καθώς και τη συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ της για τον Έλγιν.
  • Η Αρβελέρ διατηρούσε πάντα την παιδικότητά της και την αγάπη της για την καταγωγή της.
  • Η Ντενίση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη φιλία και την επιρροή της Αρβελέρ στο έργο της.

Ως μία προσωπικότητα με ανεπανάληπτο μυαλό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί, χαρακτήρισε η Μιμή Ντενίση την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα στα 99 της χρόνια. 

Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Πότε θα γίνει

Η ηθοποιός αποχαιρέτησε την ιστορικό, βυζαντινολόγο και πανεπιστημιακό με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ της πρώτης με τίτλο Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Για εκείνη, τόνισε, υπήρξε φίλη και μέντορας.

Η Μιμή Ντενίση αποχαιρετάει την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Αναντικατάστατη»

Όπως έγραψε: «Λένε ουδείς αναντικατάστατος. Κι όμως μερικοί ελάχιστοι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι. Ελένη Αρβελερ.Η Ελένη μας. Η Ελένη μου. Πνεύμα ανεπανάληπτο, μυαλό κοφτερό μέχρι την τελευταία της πνοή ατρόμητη ανεξάντλητη, αστεία και χαριτωμένη για όσους είχαν την τύχη να την γνωρίσουν καλά. Πέρα από τις ατελείωτες συζητήσεις που κάναμε για το Βυζάντιο και τη Μικρασία γελάγαμε και πολύ μαζί, καθώς διατηρούσε πάντα μια απίστευτη παιδικότητα. Κάτω από τη σοβαρή επιστήμονα παραμόνευε πάντα το άτακτο μικρότερο παιδί μιας προσφυγικής οικογενείας».

Πέθανε η σπουδαία Ιστορικός και Καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ 

Στη συνέχεια, η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε στην παρουσία της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ στο ντοκιμαντέρ της για τον Έλγιν. «Δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή της δεν έφυγε ποτέ η καρδιά της από τον Βύρωνες όσες τιμές και αν γνώρισε. Χάρηκα που πρόλαβε να ζήσει την έδρα μικρασιατικών σπουδών στο Παμακ. Το είχε καημό και το προσπάθησα και γιατί το ονειρευόμουνα και εγώ αλλά και για εκείνη. Για μένα υπήρξε μέντορας, φίλη και στήριγμα απίστευτα δυνατό σε ό,τι προσπάθησα από τη Σμύρνη μέχρι τον Έλγιν. Και έχει μιλήσει συγκλονιστικά στο ντοκιμαντέρ για τα γλυπτά του Παρθενώνα Ελένη μου. Θα θελα να ζεις για πάντα. Άνθρωποι σαν και εσένα δεν πρέπει να φεύγουν. Το έργο σου όμως θα μείνει για πάντα. Και τα λόγια σου θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό και στην καρδιά μου. Ευγνωμονώ τον Θεό που σε γνώρισα και μου χάρισες τη φιλία σου. Σ' αγαπώ. Καλό ταξίδι στο φως φωτισμένη και φωτεινή Ελληνίδα».

Η ανάρτηση της Μιμής Ντενίση
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
 |
ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ
 |
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΙΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top