Βιολάντα: «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω»

Νέα στοιχεία στην υπόθεση της Βιολάντα φέρνει η κατάθεση του υδραυλικού της εταιρείας. «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω», φέρεται να του είχε πει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, όταν του εξέφρασε ενστάσεις κατά την τοποθέτηση των σωλήνων προπανίου.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Ερτ, ο υδραυλικός του εργοστασίου, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις αρχές, κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας να εγκαταστήσει τη σύνδεση εξωτερικής δεξαμενής περίπου 5.000 λίτρων με το κεντρικό κτίριο του εργοστασίου.

Όπως ανέφερε, στον χώρο είχε ήδη διανοιχθεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου, από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια της βιομηχανικής εγκατάστασης, και του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση.

Ό,τι απέμεινε από το εργοστάσιο της Βιολάντα μετά τη φονική έκρηξη που σκότωσε πέντε εργαζόμενες / Φωτογραφίες Eurokinissi (Θανάσης Καλλιάρας)

Ο υδραυλικός, σύμφωνα με όσα είπε στην κατάθεσή του, φέρεται να πρότεινε την επένδυση του καναλιού με μπετόν, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Επιπλέον, εισηγήθηκε την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για ευκολότερη πρόσβαση και έλεγχο της εγκατάστασης. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, οι προτάσεις του απορρίφθηκαν, με τον ιδιοκτήτη να δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”».

Βιολάντα: «Μου είπε να λέω ότι μυρίζει ο βόθρος»

Ακόμα, ο υδραυλικός υποστήριξε πως είχε ενημερώσει εγκαίρως για την έντονη δυσοσμία, όμως, όπως είπε, του ζητήθηκε να αποδίδει την οσμή στους βόθρους.

«Ο κύριος ... είχε φέρει έναν μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί, δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους, μέχρι να δούμε τι έχει γίνει», φέρεται να κατέθεσε σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η μαρτυρία του περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες και φέρνει στο φως σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα που πήρε προθεσμία σήμερα, θα απολογηθεί στον ανακριτή Τρικάλων αύριο στη μία το μεσημέρι.