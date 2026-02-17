Βιολάντα: «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω»

Νέα στοιχεία από την κατάθεση υδραυλικού που εγκατέστησε σωλήνες προπανίου

Τι υποστήριξε ο υδραυλικός που εγκατέστησε τους σωλήνες προπανίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υδραυλικός της Βιολάντα κατέθεσε ότι ο ιδιοκτήτης του είπε "Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω" κατά την τοποθέτηση σωλήνων προπανίου.
  • Ο υδραυλικός πρότεινε ασφαλιστικά μέτρα για την εγκατάσταση, αλλά οι προτάσεις του απορρίφθηκαν από τον ιδιοκτήτη.
  • Κατήγγειλε ότι του ζητήθηκε να αποδίδει έντονη δυσοσμία στους βόθρους, παρά τις ανησυχίες του για την παρουσία υγραερίου.
  • Η μαρτυρία του υδραυλικού σχετίζεται με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.
  • Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Τρικάλων αύριο.

Νέα στοιχεία στην υπόθεση της Βιολάντα φέρνει η κατάθεση του υδραυλικού της εταιρείας. «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω», φέρεται να του είχε πει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, όταν του εξέφρασε ενστάσεις κατά την τοποθέτηση των σωλήνων προπανίου.  

Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Ερτ, ο υδραυλικός του εργοστασίου, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις αρχές, κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας να εγκαταστήσει τη σύνδεση εξωτερικής δεξαμενής περίπου 5.000 λίτρων με το κεντρικό κτίριο του εργοστασίου. 

Βιολάντα: Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο – Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης

Όπως ανέφερε, στον χώρο είχε ήδη διανοιχθεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου, από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια της βιομηχανικής εγκατάστασης, και του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση. 

Βιολάντα

Ό,τι απέμεινε από το εργοστάσιο της Βιολάντα μετά τη φονική έκρηξη που σκότωσε πέντε εργαζόμενες / Φωτογραφίες Eurokinissi (Θανάσης Καλλιάρας)

Έκρηξη Βιολάντα

Ο υδραυλικός, σύμφωνα με όσα είπε στην κατάθεσή του, φέρεται να πρότεινε την επένδυση του καναλιού με μπετόν, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Επιπλέον, εισηγήθηκε την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για ευκολότερη πρόσβαση και έλεγχο της εγκατάστασης. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, οι προτάσεις του απορρίφθηκαν, με τον ιδιοκτήτη να δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη.  

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”».

Βιολάντα: «Μου είπε να λέω ότι μυρίζει ο βόθρος» 

Ακόμα, ο υδραυλικός υποστήριξε πως είχε ενημερώσει εγκαίρως για την έντονη δυσοσμία, όμως, όπως είπε, του ζητήθηκε να αποδίδει την οσμή στους βόθρους.  

«Ο κύριος ... είχε φέρει έναν μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί, δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους, μέχρι να δούμε τι έχει γίνει», φέρεται να κατέθεσε σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η μαρτυρία του περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες και φέρνει στο φως σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας. 

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα που πήρε προθεσμία σήμερα, θα απολογηθεί στον ανακριτή Τρικάλων αύριο στη μία το μεσημέρι. 

