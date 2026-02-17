ΕΛΠΙΔΑ: Χαμόγελα στα παιδιά την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου

Δύναμη και αισιοδοξία στα παιδιά που νοσηλεύονται

STAR.GR
Ελλαδα
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου 2026 Στην ΕΛΠΙΔΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου με δράσεις για παιδιά στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων.
  • Η Πρόεδρος Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη οργάνωσε αθλητικές δραστηριότητες με διεθνείς μπασκετμπολίστες.
  • Τα παιδιά συμμετείχαν σε παιχνίδια μπάσκετ και παρακολούθησαν εντυπωσιακά κόλπα από τον freestyler Dude K.
  • Διοργανώθηκε φωτεινό υπερθέαμα με drones που παρουσίασε μια ιστορία δύναμης και ελπίδας.
  • Ευχαριστίες στους χορηγούς που στήριξαν τις δράσεις, όπως η Ακαδημία Eurohoops και η εταιρεία DRNS.

Χαμόγελα, δύναμη και αισιοδοξία προσέφερε το «Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» στα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Οι ειδικά σχεδιασμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Προέδρου του Σωματείου κυρίας Χριστιάννας Β. Βαρδινογιάννη, έχοντας ως στόχο να ενδυναμώσουν τους μικρούς αγωνιστές της ζωής και να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα ενάντια στον παιδικό καρκίνο.

ΕΛΠΙΔΑ

Μοναδικές εικόνες πάνω από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

ΕΛΠΙΔΑ: Δεν είσαι μόνος

Με συμμάχους τους διεθνείς μπασκετμπολίστες Θοδωρή Παπαλούκα και Δημήτρη Διαμαντίδη, η παιδική χαρά του Ογκολογικού Νοσοκομείου μετατράπηκε σε γήπεδο μπάσκετ όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν με τους αθλητές και να συμμετέχουν σε πρωτότυπες αθλητικές δράσεις με την καθοδήγηση έμπειρων φυσικοθεραπευτών. Ιδιαίτερο ενθουσιασμό προκάλεσε ο basketball freestyler Dude K με τα εντυπωσιακά του κόλπα με τη μπάλα του μπάσκετ που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Θοδωρής Παπαλούκας, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Δημήτρης Διαμαντίδης

Θοδωρής Παπαλούκας, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Δημήτρης Διαμαντίδης

Ο Dude K εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους

Ο Dude K εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους

Στιγμιότυπα από τις δράσεις της ΕΛΠΙΔΑΣ

Στιγμιότυπα από τις δράσεις

Δημήτρης Διαμαντίδης στην ΕΛΠΙΔΑ

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μαγική εμπειρία, αφού ο ουρανός πάνω από το νοσοκομείο μετατράπηκε σε ένα φωτεινό υπερθέαμα! Εκατοντάδες drones δημιούργησαν με εικόνες στον ουρανό μια συγκινητική ιστορία δύναμης και ελπίδας, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη ενώ την αφήγηση έκανε η ηθοποιός Μαρία Κίτσου.

Μαρία Κίτσου, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Γιώργος Νανούρης

Μαρία Κίτσου, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Γιώργος Νανούρης

Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς των δράσεων, και συγκεκριμένα:

Για τις αθλητικές δράσεις: την Ακαδημία Eurohoops για τον συντονισμό και την υλοποίηση της δράσης και την Hiveact για τον αθλητικό εξοπλισμό και επιπλέον το Cαppana για το catering, την εταιρεία Oscar για την προσφορά των δώρων στα παιδιά και την ομάδα PhysioRules για την υποστήριξη των δράσεων με εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές.

Για το drone show: στην εταιρεία DRNS που υλοποίησε τη δράση.

