Aυτό είναι το ευχάριστο άθλημα που συμβάλει στη μακροζωϊα

Πάντα πίστευα ότι για να κρατήσω το μυαλό μου «κοφτερό» έπρεπε να λύνω σταυρόλεξα, να μαθαίνω ξένες γλώσσες ή να κάνω διαλογισμό.

Μέχρι που ανακάλυψα μια νέα έρευνα που αποκαλύπτει ότι το απόλυτο «φάρμακο» για τον εγκέφαλό μας είναι ένα παιχνίδι που παίζαμε μικροί στο υπόγειο του θείου: το πινγκ πονγκ!

Ξέρω ακούγεται τρελό. Όταν σκέφτεσαι την υγεία του εγκεφάλου σου, το μυαλό σου πηγαίνει σε «σοβαρές» δραστηριότητες. Και όμως, ορισμένοι από τους κορυφαίους νευροεπιστήμονες του κόσμου έχουν καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που θα σε εκπλήξει: Ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να διατηρήσεις το μυαλό σου νέο, να βελτιώσεις τον συντονισμό σου και να χτίσεις ανθεκτικότητα για τον εγκέφαλο, είναι το πινγκ πονγκ.

Ως κάποια που παλεύει διαρκώς με το brain fog και αναζητά τρόπους να κρατάει το μυαλό της σε εγρήγορση (χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολική καφεΐνη), αυτή η πληροφορία ήταν αποκάλυψη. Από τότε που το ενέταξα στη ρουτίνα μου, όχι μόνο διασκεδάζω απίστευτα, αλλά νιώθω το μυαλό μου πιο καθαρό από ποτέ.

Γιατί το πινγκ πονγκ είναι το απόλυτο workout για τον εγκέφαλο;

Οι ειδικοί λένε ότι το πινγκ πονγκ ξεχωρίζει από άλλες μορφές άσκησης λόγω των μοναδικών γνωστικών απαιτήσεών του.

Συντονισμός (μάτι-χέρι-πόδι): Πρέπει να ακολουθείς την μπάλα, να αντιδράς στην περιστροφή της, να παίρνεις μικρο-αποφάσεις και να εκτελείς μια συντονισμένη κίνηση – όλα αυτά μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου!

Διέγερση εγκεφάλου: Αυτός ο συνδυασμός κίνησης με σκέψη είναι ακριβώς αυτό που λατρεύει ο εγκέφαλος. Διεγείρει το μπροστινό τμήμα του εγκεφάλου (μετωπιαίους λοβούς) που είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό, τη συγκέντρωση, τον έλεγχο παρορμήσεων και τη λήψη αποφάσεων.

Ο «μυστικός» εγκέφαλος: Η παρεξηγημένη παρεγκεφαλίδα

Εδώ μπαίνει η επιστημονική εξήγηση που με άφησε άφωνη. Υπάρχει ένα μέρος στον εγκέφαλό μας που λέγεται παρεγκεφαλίδα. Για χρόνια πιστεύαμε ότι ήταν υπεύθυνη μόνο για τον κινητικό συντονισμό. Όμως, τώρα ξέρουμε ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στη γνωστική λειτουργία και ακόμα και στη ρύθμιση των συναισθημάτων.

Όταν η παρεγκεφαλίδα είναι «τεμπέλικη», δυσκολευόμαστε να σκεφτούμε καθαρά, να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να διατηρούμε μια σταθερή συναισθηματική κατάσταση. Το πινγκ πονγκ είναι ένα από τα καλύτερα «φάρμακα» για την παρεγκεφαλίδα, γιατί απαιτεί συνεχή διέγερση.

Μακροζωία και κοινωνικοποίηση

Πέρα από την άμεση επίδραση στον εγκέφαλο, το πινγκ πονγκ προσφέρει και άλλα οφέλη:

Προσδόκιμο ζωής: Έρευνες δείχνουν ότι όσοι ασχολούνται με αθλήματα ρακέτας (όπως πινγκ πονγκ, τένις) ζουν περισσότερο. Η στρατηγική, η ταχύτητα και η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζουν ρόλο.

Κοινωνική σύνδεση: Ο εγκέφαλος είναι πιο υγιής όταν έχουμε κοινωνικές επαφές. Το πινγκ πονγκ είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με άλλους, προσθέτοντας ένα επιπλέον στρώμα ψυχικής ευεξίας.

Πώς να βάλεις το «πινγκ πονγκ» στη ζωή σου

Δεν χρειάζεται να γίνεις επαγγελματίας. Ακόμα και μικρά βήματα αρκούν.

Ξεκίνα με λίγο: Ακόμα και 10-15 λεπτά την εβδομάδα μπορούν να κάνουν διαφορά.

Διάλεξε αυτό που σου αρέσει: Το πινγκ πονγκ είναι η κορυφαία επιλογή, αλλά το τένις ή το padel προσφέρουν παρόμοια οφέλη. Η καλύτερη άσκηση είναι αυτή που θα κάνεις με συνέπεια.

Βάλε στρατηγική με κίνηση: Μην χτυπάς απλώς την μπάλα. Εστίασε στην ακρίβεια, στο φάλτσο, στο πώς θα «στήσεις» το παιχνίδι. Αυτό θα ανεβάσει το γνωστικό challenge.

Κάν’ το κοινωνικό: Παίζοντας με φίλους ή την οικογένεια, προσθέτεις το στοιχείο της κοινωνικής σύνδεσης, που ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα.

Να θυμάσαι

Δεν χρειάζεται ένα περίπλοκο πρόγραμμα «εκγύμνασης εγκεφάλου» για να κρατήσεις το μυαλό σου σε φόρμα. Μερικές φορές, τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία είναι τα πιο παιχνιδιάρικα. Το πινγκ πονγκ προκαλεί τον εγκέφαλό σου σε πολλά επίπεδα: συντονισμό, χρονισμό, συγκέντρωση, στρατηγική και σύνδεση. Υποστηρίζει την παρεγκεφαλίδα και τους μετωπιαίους λοβούς, δύο περιοχές απαραίτητες για καθαρή σκέψη και συναισθηματική ισορροπία.

Μπορεί να σε ενδιαφέρει\

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr