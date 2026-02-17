Ελένη Μενεγάκη: Η απάντησή της για το αν θα επιστρέψει στην τηλεόραση

Τι απάντησε σε follower στο Instagram

Τη στιγμή που τα σενάρια και οι φήμες δίνουν και παίρνουν για την υποτιθέμενη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση μετά από δυο χρόνια απουσίας, η ίδια δίνει την απάντησή της με επικό τρόπο.

Η παρουσιάστρια αρκετά συχνά δημοσιεύει φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, τις διακοπές της, αλλά και στιγμές με την οικογένειά της, ενώ απαντά και στα σχόλια και τις ερωτήσεις των διαδικτυακών της ακολούθων.

Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!

Πριν από λίγες ημέρες, μία follower της Ελένης Μενεγάκη, ζήτησε από την παρουσιάστρια να επιστρέψει στην τηλεοπτκή οθόνη μέσω...Γιώργου Λεμπέση. 

«Γύρνα πίσω Ελένη ή έστω τηλεφώνα» έγραψε το σχόλιο μια από τις followers της και η Ελένη Μενεγάκη απάντησε: «Ντριν ντριννν».

Ελένη Μενεγάκη: Η απάντησή της για το αν θα επιστρέψει στην τηλεόραση

Εμμέσως πλην σαφώς παραδέχεται ότι δε θα γυρίσει αλλά θα… «τηλεφωνήσει».

Η Ελένη Μενεγάκη στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της τον Ιούλιο του 2024, είχε ξεκαθαρίσει ότι η επιστροφή της δε θα γίνει με κάποια καθημερινή εκπομπή, καθώς αυτός ο κύκλος για εκείνη ολοκληρώθηκε.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές, καλή συνέχεια στους αγωνιστές της καθημερινής ζώνης. Εγώ σβήνω το λαμπάκι μου και δεν θα ξαναμπώ, δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό το κάθε μέρα, που είναι δύσκολο και κοπιαστικό, αλλά πολύ αγαπησιάρικο. Και μόνο ένα καθημερινό πρόγραμμα μπορεί να σε φέρει σε επαφή πραγματικά με τους τηλεθεατές, να σε φέρει κοντά, να σπάει την οθόνη, να σπάει το γυαλί και να γίνεσαι ένα και ας μην τους βλέπεις κι ας βλέπουν αυτοί από μακριά, αλλά πάντα δίπλα».
 

