Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!

Τα 18 της χρόνια έκλεισε η Βαλέρια Λάτσιου, η δεύτερη κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η παρουσιάστρια δεν θα μπορούσε να αφήσει αυτή τη σημαντική ημέρα να περάσει χωρίς μια δημόσια, άκρως συγκινητική ευχή, που προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μια ανάρτηση-έκπληξη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά φωτογραφίες της Βαλέριας από την παιδική της ηλικία μέχρι και σήμερα.

Πρόκειται για σπάνιο υλικό, καθώς η παρουσιάστρια όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει συνειδητά να κρατά τα παιδιά της μακριά από τη δημοσιότητα.

Άγγελος Λάτσιος - Ελένη Μενεγάκη - Λάουρα Λάτσιου - Βαλέρια Λάτσιου / H Ελένη Μενεγάκη με τα τρία παιδιά της από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε λόγια γεμάτα αγάπη και περηφάνια: «Το μωράκι αυτό το κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου πριν 18 χρόνια ακριβώς… Σήμερα είναι μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια και χαρά! Χρόνια πολλά Βαλέρια ❤️✨🎂 #18 Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις! Η μαμά σου».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με φίλους, συνεργάτες αλλά και απλούς followers να στέλνουν τις ευχές τους για τα γενέθλια της Βαλέριας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη διακριτικότητα με την οποία η Ελένη Μενεγάκη έχει προστατεύσει την προσωπική ζωή των παιδιών της.

Μαμά και κόρη μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Μάλιστα η ίδια η Ελένη είχε πει στο παρελθόν μέσα από την εκπομπή της ότι το μόνο παιδί της που της μοιάζει είναι η Βαλέρια!

Η Ελένη Μενεγάκη όταν ήταν μωρό

Η Ελένη Μενεγάκη σε μικρή ηλικία

Αξίζει να σημειωθεί πως η μοναδική φορά που το κοινό είδε καθαρά το πρόσωπο της Βαλέριας Λάτσιου ήταν στο μεγάλο φινάλε της εκπομπής της Ελένης Μενεγάκη στον Alpha, τον Ιούλιο του 2020. Εκείνη την ημέρα, η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό έπειτα από χρόνια επιτυχημένης πορείας, έχοντας στο πλευρό της ολόκληρη την οικογένειά της.

Στο πλατό βρέθηκαν ο σύζυγός της Μάκης Παντζόπουλος, με τον οποίο αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί on camera, ο γιος της Άγγελος, αλλά και τα τρία κορίτσια της: η Λάουρα, η Βαλέρια και η μικρή Μαρίνα. Η στιγμή αυτή είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς αποτέλεσε μια από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις των παιδιών της.

Οι δύο μεγαλύτερες κόρες της Ελένης Μενεγάκη από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο, η Λάουρα και η Βαλέρια, παραμένουν μέχρι σήμερα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Λάουρα Λάτσιου έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση πέντε χρόνια μετά το φινάλε της μητέρας της στον Alpha, όταν ταξίδεψε μαζί της στο Εδιμβούργο.

Η Ελένη Μενεγάκη, παρότι τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση, παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιραζόμενη επιλεκτικά στιγμές από τη ζωή της.

Τα 18α γενέθλια της Βαλέριας αποτέλεσαν μια από αυτές τις σπάνιες και άκρως προσωπικές στιγμές, γεμάτες αγάπη, συγκίνηση και μητρική περηφάνια.