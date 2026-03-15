Ρόδος: Αγνοείται ηλικιωμένος που είχε πάει για ψάρεμα στην παραλία Καλάθου

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό της Ρόδου για αγνοούμενο ηλικιωμένο, ο οποίος είχε πάει για ψάρεμα σε παραλία του νησιού.
Στην περιοχή έχει σπεύσει πλωτό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, ενώ έρευνες έχουν ξεκινήσει και από εθελοντές στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας Καλάθου.
Ο ηλικιωμένος από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, είχε μεταβεί μαζί με ένα φίλο του, λίγο μετά τις 18:30 στην παραλία Καλάθου για να ψαρέψουν από τη στεριά.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η rodiaki.gr, ο 81χρονος μπήκε στη θάλασσα, προσπαθώντας να ξεμπλέξει το παραγάδι του, όταν παρασύρθηκε από κύμα κι έκτοτε αγνοείται.