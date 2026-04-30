Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Δονάτου και Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου. Σήμερα εορτάζεται και η Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίας Αργυρής.

Επίσκοπος Ευροίας της Ηπείρου, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 30 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Δονάτος.

Ο Άγιος Δονάτος

Ο Δονάτος σε ηλικία τριάντα ετών χειροτονήθηκε επίσκοπος Ευροίας. Ποίμανε επί εξήντα χρόνια την περιοχή αυτή, που ταυτίζεται με τη σημερινή Παραμυθιά Θεσπρωτίας και μετείχε στη Β' Οικουμενική Σύνοδο (381). Την εποχή του ήταν γνωστός για θαύματά του και η φήμη του έφθασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όπου κλήθηκε και θεράπευσε από το το δαιμόνιο την κόρη του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α’ του Μεγάλου.

Ο Άγιος Δονάτος είναι πολιούχος της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ
  • Ασημάκης
  • Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα
  • Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα
  • Δονάτος
  • Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα
  • Ιάκωβος*
  • Ιακωβίνα, Ζακελίνα *
  • Γιακουμής *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:30 και θα δύσει στις 20:14. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 45 λεπτά.

Σελήνη 13.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ

H UNESCO (ο οργανισμός του ΟΗΕ που ασχολείται με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα) ανακήρυξε την 30η Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Τζαζ Μουσικής, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του οργανισμού τον Νοέμβριο του 2011 στο Παρίσι.

Σκοπός του εορτασμού είναι «να φωτίσει τον σπουδαίο ρόλο της τζαζ ως  μορφή τέχνης και μέσο επικοινωνίας που υπερβαίνει τις διαφορές». Η πρωτοβουλία ανήκει στον διάσημο αμερικανό τζαζίστα Χέρμπι Χάνκοκ και πρέσβη καλής θελήσεως της UNESCO, ο οποίος χαρακτήρισε την τζαζ «φωνή ελευθερίας».

Η 30η Απριλίου επιλέχτηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ, επειδή συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του Μήνα της Τζαζ, που εορτάζεται κάθε Απρίλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούν τη γενέθλια χώρα της τζαζ μουσικής.

 

