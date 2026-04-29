MasterChef Τρέιλερ 30/4/26

Στο αυριανό επεισόδιο του MasterChef 10 (Πέμπτη 30/4), οι διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται για μια από τις πιο κρίσιμες και φορτισμένες στιγμές της εβδομάδας: το Συμβούλιο!

«Αύριο στις εννέα το βράδυ. Το συμβούλιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τρέιλερ του νέου επεισοδίου, με τους παίκτες να καλούνται να αντιμετωπίσουν και να αποδεχτούν τα σχόλια των κριτών αλλά και την τελική απόφαση για το ποια μπριγάδα κερδίζει στην ομαδική με το Street Food.

Φυσικά, οι εντάσεις δε λείπουν, καθώς η ευθύνη των επιλογών και των ιδεών τίθεται στο μικροσκόπιο. «Απ’ την αρχή δεν ακούστηκε η γνώμη μου», αναφέρει χαρακτηριστικά o Φίλιπ, με τη συζήτηση να παίρνει γρήγορα πιο προσωπική τροπή.

Θρίαμβος για τη νικήτρια μπριγάδα

Η μία πλευρά της κουζίνας θα ζήσει τη στιγμή της απόλυτης επιβεβαίωσης, καθώς καταγράφεται καθαρή επικράτηση με τελικό αποτέλεσμα 57–15 στην ψηφοφορία.

Στον αντίποδα, η ηττημένη μπριγάδα θα βιώσει την «πανωλεθρία», με τις ισορροπίες να διαταράσσονται και τις ευθύνες να αναζητούνται.

Η αποχώρηση… πριν την αποχώρηση

Η αγωνία κορυφώνεται με τη φράση «Αποχώρηση πριν την αποχώρηση», προμηνύοντας πως η πίεση στους διαγωνιζόμενους αυξάνεται επικίνδυνα!

Στο πλατό, ο Νίκος Αποστολάκης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμφάνιση του καλεσμένου σεφ Νίκου Αποστολάκη, ο οποίος αναμένεται να δώσει τη δική του οπτική στη διαδικασία και να συμβάλει στην αξιολόγηση των προσπαθειών των παικτών.

Στο τέλος της βραδιάς, το ερώτημα είναι ένα: «Βαθμολογούμε;». Η απάντηση θα δοθεί μέσα από τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

