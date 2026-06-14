Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται 19χρονος ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον θώρακα, που του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό κατά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Πατησίων, από άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00. Ο νεαρός κατέρρευσε αιμόφυρτος στο σημείο της επίθεσης και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο από φίλο του. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε άλλο νοσοκομείο.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ. ΑΣ.

