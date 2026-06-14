Πατήσια: Στη ΜΕΘ 19χρονος μετά από απόπειρα ληστείας

Ο δράστης τον τραυμάτισε με μαχαίρι στον θώρακα

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Μαχαιροβγάλτης ληστής στα Πατήσια - 19χρονος στην εντατική (βίντεο Alpha)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 19χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μετά από επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή των Πατησίων.
  • Η επίθεση συνέβη το βράδυ της Τρίτης κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.
  • Ο νεαρός μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο από φίλο του.
  • Οι γιατροί τον παρακολουθούν στενά και εξετάζεται η διακομιδή του σε άλλο νοσοκομείο.
  • Η ΕΛ. ΑΣ. διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται 19χρονος ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον θώρακα, που του προκάλεσε  σοβαρό τραυματισμό κατά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Πατησίων, από άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη.  

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00.  Ο νεαρός κατέρρευσε αιμόφυρτος στο σημείο της επίθεσης και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο από φίλο του. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε άλλο νοσοκομείο. 

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ. ΑΣ. 
 

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