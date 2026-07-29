Φωτιά στο Ρέθυμνο: 112 για εκκένωση οικισμών - Επιχειρούν 125 πυροσβέστες

Ισχυροί άνεοι πνέουν στην περιοχή

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση (Andreas Tzavaras)
Τελευταία εξέλιξη: Φωτιά στο Ρέθυμνο, μήνυμα "112" για εκκένωση τριών περιοχών / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, Κρήτης, το μεσημέρι της 29/7.
  • Εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση οικισμών, με προειδοποιήσεις για περιοχές όπως Σαχτούρια και Μέλαμπες.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 125 πυροσβέστες, 27 πυροσβεστικά οχήματα και 8 αεροσκάφη/ελικόπτερα.
  • Ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
  • Η Περιφέρεια Κρήτης είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Εστάλησαν μηνύματα του 112 για εκκένωση οικισμών. 

Στις 15:37 εκδόθηκε και νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη, ενώ είχε προηγηθεί στις 15:25 μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο και στις 14:35 είχε εκδοθεί το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

 

Την ίδια ώρα, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνδράμοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, για την παρακολούθηση του μετώπου και τον συντονισμό των δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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