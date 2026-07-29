Τελευταία εξέλιξη: Φωτιά στο Ρέθυμνο, μήνυμα "112" για εκκένωση τριών περιοχών / ERT

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Εστάλησαν μηνύματα του 112 για εκκένωση οικισμών.

Στις 15:37 εκδόθηκε και νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη, ενώ είχε προηγηθεί στις 15:25 μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο και στις 14:35 είχε εκδοθεί το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Την ίδια ώρα, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνδράμοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, για την παρακολούθηση του μετώπου και τον συντονισμό των δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).