Δείτε όσα είπε η Μίνα Καραμήτρου για το ατύχημα που είχε με το κλιματιστικό

Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN, καθώς έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή της στον γενικό διευθυντή του σταθμού, Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

Η δημοσιογράφος θα παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου του 10 Παντού και, με βάση τον προγραμματισμό που έχει δημοσιευτεί, θα συνεχίσει και στην παρουσίαση δελτίων ειδήσεων στις αρχές Αυγούστου, πριν κλείσει οριστικά ο κύκλος της στο κανάλι.

Η αποχώρηση έρχεται έπειτα από περίοδο εσωτερικών συζητήσεων. Η Μίνα Καραμήτρου είχε γνωστοποιήσει την απόφασή της αρκετές εβδομάδες πριν από τη δημόσια γνωστοποίηση της αποχώρησης. Παράλληλα, είχε ζητήσει από τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο να αποχωρήσει από την πρωινή εκπομπή και να αξιοποιηθεί σε διαφορετικό ρόλο, κάτι που δεν έγινε.

Τι προηγήθηκε της παραίτησης

Η απόφασή της αυτή θεωρείται ως κλείσιμο ενός επαγγελματικού κύκλου έπειτα από χρόνια συνεργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφεται ότι η ανακοίνωση έγινε αιφνιδιαστικά, έγινε όμως δεκτή.

Οι σχέσεις της Μίνας Καραμήτρου με το OPEN και τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο περιγράφονται ως πολύ καλές μετά την απόφαση αποχώρησης. Αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι η δημοσιογράφος εξακολουθεί να παραμένει στον αέρα τόσο στο 10 Παντού όσο και στο κεντρικό ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού για το διάστημα που απομένει.

Έτσι θα βρίσκεται στον «αέρα» για λίγα 24ωρα ακόμα, έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, οπότε ολοκληρώνεται η καθημερινή εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι αναμένεται να παρουσιάσει και τα δελτία ειδήσεων το σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου.

Στη σημερινή εκπομπή. Τετάρτη 29 Ιουλίου, η δημοσιογράφος εμφανίστηκε κάπως... εκνευρισμένη κι αποστασιοποιημένη στην εκπομπή, σε μια ημέρα όπου το θέμα της αποχώρησής της είχε ήδη λάβει διαστάσεις στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Τι αλλάζει για τον Νίκο Στραβελάκη και τη νέα σεζόν στο OPEN

Η αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό της πρωινής ενημερωτικής ζώνης του OPEN για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Ο Νίκος Στραβελάκης, με τον οποίο παρουσιάζουν το 10 Παντού, θα προχωρήσει σε αναζήτηση νέας τηλεοπτικής παρτενέρ.

Όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής ρεπορτάζ δεν έχει βρεθεί το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει. Έτσι, η παραίτηση της Καραμήτρου ανοίγει άμεσα ζήτημα διαμόρφωσης του σχήματος της εκπομπής για τη νέα σεζόν.