Στο νοσοκομείο η Μίνα Καραμήτρου μετά από έκρηξη κλιματιστικού

«Σώθηκε από θαύμα», λένε συνάδελφοί της

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Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο χθες το μεσημέρι η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου, μετά από έκρηξη κλιματιστικού που σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του τηλεοπτικού σταθμού που εργάζεται. H ίδια εμφανίστηκε σήμερα το πρωί κανονικά στην εκπομπή που παρουσιάζει στο OPEN, με νάρθηκα στο χέρι.

Ο Νίκος Στραβελάκης τη ρώτησε για την κατάστασή της στην έναρξη της πρωινής εκπομπής και η ίδια επεσήμανε ότι «όλα είναι μια χαρά! Είμαστε μια χαρά… Ατυχήματα συμβαίνουν, πάμε παρακάτω».

«Επειδή είδα τη φωτιά και την έκρηξη… Αν ήσουν λίγο πιο εκεί… Δόξα σοι ο Θεός», είπε ο Νίκος Στραβελάκης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso η έκρηξη σημειώθηκε λίγη ώρα μετά το τέλος της εκπομπής που παρουσιάζει η δημοσιογράφος με τον Νίκο Στραβελάκη. Οι δυο τους βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο του τηλεοπτικού σταθμού, όταν ξαφνικά εξερράγη εξωτερική μονάδα κλιματισμού κι έπιασε φωτιά. 

Ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου της Μ. Καραμήτρου

 Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Μίνα Καραμήτρου καθόταν λίγα μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το ωστικό κύμα της έκρηξης και να δεχθεί θραύσματα μετάλλων που την τραυμάτισαν. 

Οι συνάδελφοί της, μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό, έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την παρουσιάστρια στο σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

«Η Μίνα σώθηκε από θαύμα, καθώς, αν βρισκόταν πιο κοντά, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για εκείνη», δήλωσαν στην εφημερίδα Espresso.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε χτυπήσει στο χέρι και στο πόδι, ενώ έφερε εκδορές σχεδόν σε όλο της το σώμα. 

Ο Νίκος Στραβελάκης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της και δεν πήγε στη ραδιοφωνική του εκπομπή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Μίνα Καραμήτρου είναι καλά στην υγεία της και παρέμεινε στο νοσοκομείο μέχρι αργά χθες το βράδυ. 


 

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