Δείτε βίντεο για την πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με εμφανή συγκίνηση αποχαιρέτησε ο Πάνος Βλάχος τον Νίκο Καλογερόπουλο στην πολιτική κηδεία του ηθοποιού το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο ηθοποιός βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους που του είπαν το τελευταίο «αντίο». Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που τραγούδησε με φίλους μέσα στον ναό, ενώ συμμετείχε και στο σήκωμα του φέρετρου.

Ο Πάνος Βλάχος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η παρουσία του Πάνου Βλάχου, που προκάλεσε έκπληξη αφού δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, δε συνδέεται μόνο με την επαγγελματική τους γνωριμία κι εκτίμηση. Υπήρξε μια φιλία ανάμεσά τους που είχε διαμορφωθεί εδώ και χρόνια κι είχε επηρεάσει καθοριστικά την πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος και τα πρώτα βήματα του Πάνου Βλάχου

Ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε συμβάλει ουσιαστικά στα πρώτα επαγγελματικά βήματα του Πάνου Βλάχου. Η γνωριμία τους ξεκίνησε όταν ο Βλάχος συμμετείχε σε ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Βούλας.

Εκεί τον γνώρισε ο παραγωγός Βασίλης Χριστομόγλου, ο οποίος στη συνέχεια τον έφερε σε επαφή με τον Νίκο Καλογερόπουλο. Η συνάντηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για τη συνέχεια.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Πάνος Βλάχος άφησε τη δουλειά του σε ναυτιλιακή εταιρεία κι ακολούθησε τον θίασο του «μέντορά» του Νίκου Καλογερόπουλου στην περιοδεία της παράστασης Οι κυνικοί ξανάρχονται. Από εκείνο το σημείο και μετά άνοιξε ένας νέος δρόμος για τον ίδιο, με τον Καλογερόπουλο να έχει ενεργό ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε δάσκαλος για τον Πάνο Βλάχο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η συνεργασία που άνοιξε νέους δημιουργικούς ορίζοντες

Σε παλιότερη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Πάνος Βλάχος είχε αναφερθεί στην επιρροή που άσκησε πάνω του ο Νίκος Καλογερόπουλος. Μέσα από εκείνη τη συνεργασία, γνώρισε βαθύτερα την υποκριτική, αλλά κι άλλες δημιουργικές πλευρές της τέχνης, όπως η μουσική, η συγγραφή κι η σύνθεση.

Το περιβάλλον στο οποίο εντάχθηκε εκείνη την περίοδο λειτουργούσε ως πεδίο καλλιτεχνικής ζύμωσης. Άνθρωποι έγραφαν τραγούδια, έπαιζαν μουσική και αντάλλασσαν ιδέες, κάτι που τον ώθησε να εξερευνήσει δυνατότητες πέρα από την ερμηνεία ρόλων.

Ο ίδιος είχε παραδεχτεί πως εκείνη η εμπειρία συνέβαλε ώστε να ανακαλύψει την επιθυμία του να γράφει τραγούδια και να συνθέτει, διευρύνοντας την καλλιτεχνική του έκφραση.

Ο Πάνος Βλάχος ήταν απαρηγόρητος στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η φράση του Καλογερόπουλου που του έμεινε

Από τις αναμνήσεις που κράτησε ο Πάνος από τον δάσκαλό του ξεχωρίζει μια προσωπική φράση που, όπως είχε εξηγήσει, τον συνόδευσε στην πορεία του: «Πανούλη, από εμένα μόνο τα καλά να κρατάς».

Η συγκεκριμένη φράση απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για τον ηθοποιό και παρέμεινε ένα από τα πιο προσωπικά στοιχεία της σχέσης τους, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Νίκος Καλογερόπουλος στάθηκε στη ζωή και στην καλλιτεχνική διαδρομή του Πάνου Βλάχου.