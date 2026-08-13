Η Δούκισσα Νομικού περνά ένα από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής της, αφού έχει τη χαρά να γυρίζει όλον τον κόσμο μαζί με την οικογένειά της.
Αρχικά ταξίδεψαν στην Αμερική και ύστερα στη Μύκονο, όπου διέμειναν για λίγες μέρες στην κατοικία που διατηρεί η οικογένεια του Δημήτρη Θεοδωρίδη. Ακολούθησε μια κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου και τον τόπο καταγωγής της παρουσιάστριας, τη Σχοινούσα.
Δούκισσα Νομικού: Επέστρεψε στο νησί της καρδιάς της με την οικογένειά της
Επόμενος σταθμός του οικογενειακού τους τουρ η Γαλλική Πολυνησία, ένας εξωτικός προορισμός που αποτελεί την επιτομή της χλιδής!
Η πρώην Σταρ Ελλάς δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το γεγονός ότι ανακαλύπτει μια νέα γωνιά του πλανήτη παρέα με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, τον 8χρονο γιο τους, Σάββα, και την αδελφή του, Αναστασία, η οποία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα γίνει 7.
Δούκισσα Νομικού: Από τη Μύκονο «πετάχτηκε» στη Γαλλική Πολυνησία!
Όσο μακριά κι αν βρίσκεται, η Δούκισσα Νομικού δεν ξεχνά συνήθειες που τη βοηθούν να διατηρεί το σώμα της σε τέλεια φόρμα. Σε βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, τη βλέπουμε να γυμνάζεται σε μια εξωτική παραλία, εντυπωσιάζοντας για άλλη μια φορά με τις άψογες αναλογίες της.
Το κορμί θέλει θυσίες κι αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η Δούκισσα Νομικού, γι' αυτόν τον λόγο δε χαλαρώνει ποτέ! Ούτε όταν βρίσκεται σε mood διακοπών!
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