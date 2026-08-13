Η Δούκισσα Νομικού δεν ξεχνά τη γυμναστική ούτε στις διακοπές της

Η Δούκισσα Νομικού περνά ένα από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής της, αφού έχει τη χαρά να γυρίζει όλον τον κόσμο μαζί με την οικογένειά της.

Αρχικά ταξίδεψαν στην Αμερική και ύστερα στη Μύκονο, όπου διέμειναν για λίγες μέρες στην κατοικία που διατηρεί η οικογένεια του Δημήτρη Θεοδωρίδη. Ακολούθησε μια κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου και τον τόπο καταγωγής της παρουσιάστριας, τη Σχοινούσα.

Επόμενος σταθμός του οικογενειακού τους τουρ η Γαλλική Πολυνησία, ένας εξωτικός προορισμός που αποτελεί την επιτομή της χλιδής!

Η πρώην Σταρ Ελλάς δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το γεγονός ότι ανακαλύπτει μια νέα γωνιά του πλανήτη παρέα με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, τον 8χρονο γιο τους, Σάββα, και την αδελφή του, Αναστασία, η οποία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα γίνει 7.

Όσο μακριά κι αν βρίσκεται, η Δούκισσα Νομικού δεν ξεχνά συνήθειες που τη βοηθούν να διατηρεί το σώμα της σε τέλεια φόρμα. Σε βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, τη βλέπουμε να γυμνάζεται σε μια εξωτική παραλία, εντυπωσιάζοντας για άλλη μια φορά με τις άψογες αναλογίες της.

Το βίντεο που πόσταρε η Δούκισσα Νομικού στο Instagram

Το κορμί θέλει θυσίες κι αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η Δούκισσα Νομικού, γι' αυτόν τον λόγο δε χαλαρώνει ποτέ! Ούτε όταν βρίσκεται σε mood διακοπών!