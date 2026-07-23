Δούκισσα Νομικού: Επέστρεψε στο νησί της καρδιάς της με την οικογένειά της

Τα οικογενειακά στιγμιότυπα από τη Σχοινούσα και η εξομολόγηση

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Δούκισσα Νομικού: Το βίντεο που μοιράστηκε από τη Σχοινούσα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού επισκέφθηκε τη Σχοινούσα, τον τόπο καταγωγής του πατέρα της, με την οικογένειά της.
  • Η επίσκεψη είναι μια αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια για εκείνη και τα παιδιά της.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram, δείχνοντας στιγμές με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους.
  • Στη λεζάντα, περιγράφει τη συναισθηματική της σύνδεση με το νησί και τις αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία.
  • Τονίζει τη σημασία των οικογενειακών στιγμών και των ριζών που βαθαίνουν με τον χρόνο.

Υπάρχουν κάποια μέρη που, όσες φορές κι αν τα επισκεφτείς, γυρίζεις πάντα πίσω σε αυτά, κι αυτό γιατί έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου.

Για τη Δούκισσα Νομικού το μέρος αυτό είναι η Σχοινούσα, ο τόπος καταγωγής του πατέρα της, Νίκου Νομικού. Το εντυπωσιακό μοντέλο επέστρεψε στο νησί, με το οποίο έχει συνδέσει άρρηκτα τα παιδικά της χρόνια. Πρόκειται για μια αγαπημένη συνήθεια, την οποία τηρεί πιστά κάθε καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά της.

Γνήσιος χαζομπαμπάς ο Σάββας Θεοδωρίδης

Γνήσιος χαζομπαμπάς ο Σάββας Θεοδωρίδης

Στο άλμπουμ που μοιράστηκε στο Instagram από τη νέα της απόδραση, ξεχωρίζει η φωτογραφία με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, να κρατά στους ώμους του την κόρη τους, Αναστασία, καθώς και το στιγμιότυπο με τον γιο τους, Σάββα, να παίζει στην παραλία.

Τα παιχνίδια στην άμμο του μικρού Σάββα Θεοδωρίδη

Τα παιχνίδια στην άμμο του μικρού Σάββα Θεοδωρίδη

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μακροσκελές κείμενο, που περιγράφει τη συναισθηματική της κατάσταση κάθε φορά που πηγαίνει στο αγαπημένο της νησί.

 

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Σχοινούσα δεν είναι απλώς ένα νησί στον χάρτη. Είναι η αρχή και η συνέχεια της ζωής μου. Κάποτε, εδώ περπατούσε ο παππούς μου, ο Νικήτας. Στα ίδια σοκάκια, κάτω από τον ίδιο λαμπερό ήλιο, με τα ίδια βήματα, πριν ακόμα αλλάξουν οι εποχές. Μετά ήρθαμε εμείς. Παιδιά με αλμυρά μαλλιά, γρατζουνισμένα γόνατα, ξυπόλητα όλη μέρα, να ανακαλύπτουμε κάθε γωνιά σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος.

Και τώρα, κοιτάζω γύρω μου και βλέπω τα παιδιά μου να τρέχουν στα ίδια μονοπάτια, να παίζουν κρυφτό στα ίδια σημεία, να βουτούν στις ίδιες θάλασσες που κολυμπούσα κάποτε κι εγώ. Υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτόν τον κύκλο. Στις ρίζες που βαθαίνουν όσο περνούν τα χρόνια. Στις αναμνήσεις που χτίζονται από γενιά σε γενιά και γίνονται καταφύγιο.

Εδώ ο χρόνος σταματά. Μένουν μόνο το αεράκι, η αλμυρή μυρωδιά της θάλασσας, τα γέλια που αντηχούν στα πέτρινα σοκάκια και η ανεμελιά. Γιατί τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι αυτές ακριβώς οι στιγμές».

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ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
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