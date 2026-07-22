Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»

Δεν αποκάλυψε σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.07.26 , 23:42 Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
22.07.26 , 23:36 Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»
22.07.26 , 23:18 Αλεξάνδρου: Η αντίδρασή του όταν του έδωσαν πανό «Ρία θα με παντρευτείς;»
22.07.26 , 22:43 Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών - Το νέο πορτρέτο του
22.07.26 , 22:26 Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του
22.07.26 , 22:20 H Eλλάδα αποκτά θόλο αεράμυνας - Αποφασίζει το ΚΥΣΕΑ
22.07.26 , 22:17 Καύσωνας: Θερμική Κάμερα Κατέγραψε 100 °C Στην Αθήνα!
22.07.26 , 22:17 Βίκυ Καγιά: Ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι στο Βέλγιο για τη Formula 1
22.07.26 , 21:59 Σταύρος Γεωργίου: Οι Μεγάλες Υποθέσεις Που Ανέλαβε
22.07.26 , 21:59 Μαρία Κορινθίου: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καραθανάση
22.07.26 , 21:57 Βουλή: Άρση ασυλίας Σαλμά - Σύγκρουση με Γεωργιάδη για τη Novartis
22.07.26 , 21:32 Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Βρέθηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας
22.07.26 , 21:27 Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης: Η ανάρτηση για τα όγδοη επέτειο γάμου
22.07.26 , 20:59 Σταύρος Γεωργίου: «Τα χτυπήματα δείχνουν έντονο θυμό. Κάτι προηγήθηκε»
22.07.26 , 20:46 Γιολάντα Διαμαντή: Σπάνιες φωτογραφίες με τη μεγαλύτερη κόρη της, Τζωρτζίνα
Φαίη Σκορδά: Το πρωινό της είναι χορταστικό και χωρά σε ένα... ποτήρι!
Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του
Ξένια Βέρρα: «Mε κράζουν για το τι φοράω για να τραγουδήσω στα πανηγύρια»
Σταύρος Γεωργίου: Ντοκουμέντα λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
«Μαθητικό» επίδομα μέχρι 900 ευρώ: Ποιοι μπορούν να το εισπράξουν
Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Μαίρη Λίντα: Η Αμερική, το βραχιόλι κι ο χωρισμός με τον Μανώλη Χιώτη
Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Παλιότερο βίντεο της Βάνας Μπάρμπα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου φαίνεται να θρηνεί η Βάνα Μπάρμπα, η οποία μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Είμαστε σε αδιέξοδο»

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με ένα αναμμένο κερί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται ή περισσότερες λεπτομέρειες για την απώλεια που βιώνει.

«Όπου και να βρίσκεσαι, θα σε αγαπώ για πάντα», έγραψε η Βάνα Μπάρμπα στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας τη βαθιά συγκίνησή της.

Η ανάρτηση, που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα συμπαράστασης.

Δείτε την ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα:

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βασίλης Μπισμπίκης - Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»
Αλεξάνδρου: Του Έδωσαν Πανό «Ρία Θα Με Παντρευτείς;»
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρου: Η αντίδρασή του όταν του έδωσαν πανό «Ρία θα με παντρευτείς;»
Πρίγκιπας Τζορτζ
Celebrities & Gossip Νεα
Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών - Το νέο πορτρέτο του
Καγιά: Φωτογραφίες Από Το Ταξίδι Στο Βέλγιο Για Τη Formula 1
Celebrities & Gossip Νεα
Βίκυ Καγιά: Ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι στο Βέλγιο για τη Formula 1
Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Κορινθίου: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καραθανάση
Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης: Η ανάρτηση για τα όγδοη επέτειο γάμου
Γιολάντα Διαμαντή: Σπάνιες Φωτογραφίες Με Την Κόρη Της
Celebrities & Gossip Νεα
Γιολάντα Διαμαντή: Σπάνιες φωτογραφίες με τη μεγαλύτερη κόρη της, Τζωρτζίνα
Μαίρη Λίντα - Μανώλης Χιώτης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαίρη Λίντα: Η Αμερική, το βραχιόλι κι ο χωρισμός με τον Μανώλη Χιώτη
Σκορδά: Κάνει Pilates Στις Καλοκαιρινές Της Διακοπές
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: Κάνει pilates με super cute ροζ φόρεμα γυμναστικής!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top