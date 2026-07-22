Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»

Την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου φαίνεται να θρηνεί η Βάνα Μπάρμπα, η οποία μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με ένα αναμμένο κερί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται ή περισσότερες λεπτομέρειες για την απώλεια που βιώνει.

«Όπου και να βρίσκεσαι, θα σε αγαπώ για πάντα», έγραψε η Βάνα Μπάρμπα στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας τη βαθιά συγκίνησή της.

Η ανάρτηση, που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα συμπαράστασης.

Δείτε την ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα: