Η Ξένια Βέρρα διανύει μια από τις πιο απαιτητικές αλλά και δημιουργικές περιόδους της καριέρας της, καθώς βρίσκεται καθημερινά στον δρόμο για εμφανίσεις σε πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Η γνωστή τραγουδίστρια του δημοτικού τραγουδιού μίλησε στο Star.gr για την περιοδεία της, τη νέα γενιά που αγαπά την παράδοση, τα αρνητικά σχόλια στα social media, αλλά και την... απρόσμενη πρόταση γάμου που δέχτηκε πάνω στη σκηνή.

«Το καλοκαίρι γίνεται χαμός στα πανηγύρια»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.

«Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι full time περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, πανηγύρια, χαμός παντού. Τώρα το καλοκαίρι ο κόσμος ανυπομονεί. Κάθε βράδυ γίνεται πανικός στα πανηγύρια. Περιμένουν το καλοκαίρι και τα πανηγύρια μια ολόκληρη χρονιά. Μετράνε μπάνια, μετράνε παγωτά, μετράμε και τα πανηγύρια πλέον».

Παραδέχτηκε, ωστόσο, πως οι συνεχείς μετακινήσεις είναι εξαντλητικές.

«Το καλοκαίρι σχεδόν είμαστε κάθε μέρα σε άλλη πόλη, σε άλλο χωριό, σε άλλο νομό. Είναι δύσκολο, πολλά τα χιλιόμετρα, πολλή οδήγηση. Θα πρέπει να πας στο πανηγύρι και μετά να είναι όλα τέλεια και να είσαι ξεκούραστος, πράγμα που δεν είσαι. Αλλά παίρνουμε τις βιταμίνες μας» είπε.

«Όταν έχει 200 άτομα στις 6 το πρωί, δεν σου πάει η καρδιά να φύγεις»

Όπως είπε, πολλές φορές το γλέντι κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες: «Το κάθε πανηγύρι έχει το δικό του ωράριο. Όταν μπορεί να πηγαίνει 6 η ώρα και να έχεις 200 άτομα από κάτω, δεν σου πάει η καρδιά να φύγεις. Οπότε πας όπως σε πάει».

«Με συγκινεί που βλέπω τόσο νέο κόσμο»

Η Ξένια Βέρρα στάθηκε στη μεγάλη συμμετοχή νέων ανθρώπων στα πανηγύρια, κάτι που, όπως είπε, τη χαροποιεί ιδιαίτερα.

«Έχω ανθρώπους που με αγαπούν πολύ και όταν λαμβάνω αυτή την αγάπη και αυτή την ενέργεια μεταμορφώνομαι κι εγώ. Δεν υπάρχει πλέον ούτε κούραση ούτε αϋπνία. Νομίζω έχουμε μεγάλη προσέλευση από νέο κόσμο και είναι κάτι που με συγκινεί βαθύτατα. Ήμουν στα Γιάννενα, είχαμε 4-5 χιλιάδες κόσμο και το 75% ήταν παιδιά 18 με 30. Βλέπεις ότι ο κόσμος στρέφεται στο πανηγύρι, στο παραδοσιακό, στα κλαρίνα. Υπάρχει νέο αίμα και καταφέρνουμε να το περνάμε με πιο σύγχρονο τρόπο. Προωθούμε και την παράδοσή μας».

«Τα αρνητικά σχόλια δείχνουν βαθιά θλίψη - Δεν με ενοχλούν»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στα σχόλια που δέχεται στα social media, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την επηρεάζουν: «Υπάρχουν και τα κακεντρεχή σχόλια. Αφού μπήκαμε στον χορό, θα χορέψουμε. Δεν με ενοχλούν καθόλου. Απλά με θλίβει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποια βαθιά θλίψη. Το να γράψεις ένα αρνητικό σχόλιο θεωρώ ότι έχεις κάποια απωθημένα στη ζωή σου ή δεν έχεις εκπαιδεύσει την ψυχή σου ή δεν έχεις στόχους. Αυτό είναι που με θλίβει. Δεν το παίρνω μέσα μου, δεν με αφορά».

Όπως αποκάλυψε, τα σχόλια αφορούν τα πάντα: «Μου γράφουν από "άφωνη", "ατάλαντη", μέχρι για τον τρόπο που ντύνομαι και τον τρόπο που χορεύω. Τους ενοχλούν όλα».

«Με τη Χαρά Βέρρα δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε»

Η Ξένια Βέρρα έβαλε τέλος και στις φήμες περί ψυχρών σχέσεων με την ξαδέλφη της, Χαρά Βέρρα.

«Όταν έχεις μια πρόταση και τη διανθίζεις, ένας κίτρινος δημοσιογράφος θα πάρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Είναι λογικό να μην υπάρχει χρόνος. Μετά βίας παίρνω και μιλάω με τη μαμά μου. Είμαστε αγαπημένες, όλα τέλεια και ο καθένας κοιτάζει τη δική του πορεία και τη δική του δουλειά».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστούν.

«Θέλω να συνεργαστώ με τον Εισβολέα, μ' αρέσει το στιλάκι του»

Όταν ρωτήθηκε με ποιον καλλιτέχνη από διαφορετικό μουσικό είδος θα ήθελε να συνεργαστεί, η απάντησή της ήταν άμεση: «Είναι ένας καλλιτέχνης που λέγεται Εισβολέας. Μου αρέσει πάρα πολύ το στιλ του, ο τρόπος που γράφει και συνθέτει. Νομίζω θα ήμασταν πάρα πολύ ταιριαστοί».

«Μου έκαναν πρόταση γάμου πάνω στη σκηνή»

Τέλος, η τραγουδίστρια περιέγραψε ένα από τα πιο αστεία περιστατικά που έχει ζήσει σε πανηγύρι: «Πριν λίγες μέρες στα Γιάννενα, που είχαμε 4-5 χιλιάδες κόσμο, ήρθε ένας νεαρός και μου έκανε πρόταση γάμου την ώρα που τραγουδούσα. Επειδή ήμουν πάνω στο stage κι εκείνος από κάτω, δεν μπορούσε να γονατίσει, αλλά υπήρχε αυτή η υψομετρική διαφορά. Γίνονται διάφορα γενικά. Αυτά έχουν πλάκα. Ο κόσμος είναι υπέροχος».

*Το γύρισμα έγινε στο Studio Nikta