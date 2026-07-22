Σάκης Ρουβάς - Κάτια Ζυγούλη: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ στις διακοπές τους

Η φωτογραφία που βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού

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Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας
Σάκης Ρουβάς: Η αγροτική ζωή του πάει!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη διέψευσαν φήμες κρίσης στον γάμο τους με τρυφερές φωτογραφίες από τις διακοπές τους.
  • Ο Ρουβάς δημοσίευσε στο TikTok στιγμιότυπα που δείχνουν την ευτυχία τους, απαντώντας στα δημοσιεύματα για προβλήματα στη σχέση τους.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2003 και παντρεύτηκε θρησκευτικά το 2017, έχοντας τέσσερα παιδιά.
  • Διατηρούν διακριτική στάση απέναντι στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας δημόσιες τοποθετήσεις για φήμες.

Τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα για κρίση στον γάμο τους φαίνεται πως έβαλαν, με τον πιο διακριτικό τρόπο, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη.

Σάκης Ρουβάς & Κάτια Ζυγούλη: Εντυπωσιάζει το σπίτι τους στον Νέο Βουτζά

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok μια σειρά από φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές του διακοπές και φυσικά αυτό που ξεχώρισε ήταν το τρυφερό στιγμιότυπο με τη σύζυγό του.

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Οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και χαλαροί, απολαμβάνοντας τον χρόνο που περνούν μαζί, σε μια ανάρτηση που πολλοί θεώρησαν ως τη δική τους απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προβλήματα στη σχέση τους.

Σάκης Ρουβάς - Κάτια Ζυγούλη: Η φωτογραφία - απάντηση στις φήμες χωρισμού!

Σάκης Ρουβάς - Κάτια Ζυγούλη: Η φωτογραφία - απάντηση στις φήμες χωρισμού!

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να περνά κρίση στον γάμο του, ωστόσο ούτε ο Σάκης Ρουβάς ούτε η Κάτια Ζυγούλη προχώρησαν σε κάποια δημόσια τοποθέτηση, επιλέγοντας να διατηρήσουν τη γνωστή διακριτική στάση που κρατούν όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην προσωπική τους ζωή.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη είναι μαζί από το 2003 και αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Το 2017 επισφράγισαν τη σχέση τους με θρησκευτικό γάμο, ενώ έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιλέξει να προστατεύουν την οικογενειακή τους ζωή, κρατώντας χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας να απαντούν σε φήμες και δημοσιεύματα.

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ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ
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