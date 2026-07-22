Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς και καταιγίδες

Η πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Η πρόγνωση του καιρού από τη Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από αύριο Πέμπτη, η θερμοκρασία θα πέσει έως 10 βαθμούς, με μέγιστες 36°C στη Θεσσαλία και 34°C στην Αττική.
  • Ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
  • Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, με πιθανότητα χαλαζιού και ηλεκτρικής δραστηριότητας.
  • Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε όσους βρίσκονται σε παραλίες λόγω κινδύνου από κεραυνούς.
  • Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, με δροσιά το Σάββατο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή.

Ο καύσωνας ρίχνει σήμερα την αυλαία του και από αύριο Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά, καθώς η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ακόμη και κατά 10 βαθμούς.  

Έκτακτο δελτίο καιρού: Καύσωνας και μπουρίνια μαζί - Αναλυτική πρόβλεψη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, σε περιοχές που σήμερα ξεπερνά τους 40 βαθμούς, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Πέμπτη δε θα σημειωθούν πάνω από 36°C και στην Αττική πάνω από 34.  

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

«Οι ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα επιμείνουν κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ρόδου, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ», σχολίασε η μετεωρολόγος. 

Αλλάζει ο καιρός την Παρασκευή 24/7

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες την Παρασκευή 

Όπως εξήγησε η Ματίνα Μπέρου, το ενδιαφέρον στρέφεται στην Παρασκευή, αφού η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα συνοδευτεί από βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πιθανότητα για χαλάζι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.  

«Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους βρίσκονται σε διακοπές ή σχεδιάζουν μπάνιο, γιατί οι κεραυνοί στην παραλία και μέσα στη θάλασσα είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Αν ακούσουμε βροντή, δεν περιμένουμε, βγαίνουμε αμέσως από το νερό και απομακρυνόμαστε από την ακτή», εξήγησε. 

Τα φαινόμενα θα είναι πιο επίμονα:  

  • στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία 
  • τη Θράκη 
  • το βόρειο Αιγαίο 
  • την Ανατολική Θεσσαλία 
  • τις Σποράδες 
  • την Εύβοια 
  • την Αττική μετά το μεσημέρι 

Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες

Ταυτόχρονα οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στα πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο, με τις περισσότερες περιοχές να έχουν δροσιά στους 30 με 33 βαθμούς.  

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τη δροσιά να διατηρείται το Σάββατο, ενώ μικρή άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε την Κυριακή. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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