Για 11η συνεχόμενη μέρα οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν (βίντεο Star)

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εντείνουν τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοινώνει αποκλεισμό στη θάλασσα με ανακατεύθυνση οκτώ εμπορικών πλοίων και ακινητοποίηση ενός ακόμη.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR, για 11η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν.

Βομβαρδισμός Ιράν από ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι στόχος είναι η προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ενώ η ένταση επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα με τις νέες απειλές των Χούθι.

Ναυτικός αποκλεισμός στον Κόλπο: η CENTCOM ακινητοποιεί και ανακατευθύνει εμπορικά πλοία

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ανακατευθύνει οκτώ εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει ακόμη ένα, στο πλαίσιο του αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για πιθανές νέες επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της και στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινήθηκε κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές φοβούνται νέες αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.



