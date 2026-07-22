Ιράν: Βομβαρδίζεται για 11η συνεχή ημέρα από τις ΗΠΑ

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Για 11η συνεχόμενη μέρα οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν για 11η συνεχόμενη ημέρα, εντείνοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
  • Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση έχει ανακατευθύνει οκτώ εμπορικά πλοία και ακινητοποίησε ένα στο πλαίσιο ναυτικού αποκλεισμού.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.
  • Η ένταση επεκτείνεται στην Ερυθρά Θάλασσα με απειλές των Χούθι.
  • Η τιμή του πετρελαίου Brent πλησιάζει τα 95 δολάρια, λόγω ανησυχιών για αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.

Συναγερμός στη Μέση ΑνατολήΟι ΗΠΑ εντείνουν τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοινώνει αποκλεισμό στη θάλασσα με ανακατεύθυνση οκτώ εμπορικών πλοίων και ακινητοποίηση ενός ακόμη. 

Ιράν: Εντολή Τραμπ «να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως»

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR, για 11η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν.

Ιράν: Βομβαρδίζεται για 11η συνεχή ημέρα από τις ΗΠΑ

Βομβαρδισμός Ιράν από ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι στόχος είναι η προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ενώ η ένταση επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα με τις νέες απειλές των Χούθι

Χούθι: Ναυτικός αποκλεισμός στη Σαουδική Αραβία

Ναυτικός αποκλεισμός στον Κόλπο: η CENTCOM ακινητοποιεί και ανακατευθύνει εμπορικά πλοία

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ανακατευθύνει οκτώ εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει ακόμη ένα, στο πλαίσιο του αποκλεισμού κατά του Ιράν. 

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για πιθανές νέες επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης. 

Τραμπ: Από το Μουντιάλ στο μέτωπο με σφυροκόπημα του Ιράν

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της και στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινήθηκε κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές φοβούνται νέες αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.

  


 

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