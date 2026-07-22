Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εντείνουν τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοινώνει αποκλεισμό στη θάλασσα με ανακατεύθυνση οκτώ εμπορικών πλοίων και ακινητοποίηση ενός ακόμη.
Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR, για 11η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν.
Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι στόχος είναι η προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ενώ η ένταση επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα με τις νέες απειλές των Χούθι.
Ναυτικός αποκλεισμός στον Κόλπο: η CENTCOM ακινητοποιεί και ανακατευθύνει εμπορικά πλοία
Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ανακατευθύνει οκτώ εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει ακόμη ένα, στο πλαίσιο του αποκλεισμού κατά του Ιράν.
Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για πιθανές νέες επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης.
Η κρίση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της και στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινήθηκε κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές φοβούνται νέες αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.