Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών κατά στόχων στο Ιράν, σηματοδοτώντας την όγδοη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών. Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε πυραυλική και μη επανδρωμένη επίθεση στην Ιορδανία, με την Ουάσιγκτον να αποδίδει την ευθύνη στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), που επικαλείται ανακοίνωση της CENTCOM, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ουάσιγκτον) κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση της CENTCOM για τα νέα πλήγματα

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι οι επιδρομές έχουν διπλό στόχο, να περιορίσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να απαντήσουν στις επιθέσεις εναντίον αμερικανικού προσωπικού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της CENTCOM, «οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν», ενώ διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στο «να φθείρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ» και «να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έδοσε εντολή στη CENTCOM «να ανοίξει τις πύλες της κολάσεως εναντίον του Ιράν».

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, μεταξύ των οποίων τα MEHR, Tasnim και το επίσημο IRNA, μετέδωσαν ότι αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στη νότια επαρχία Ορμουζγκάν, κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Δύο νεκροί Αμερικανοί στρατιωτικοί και ένας αγνοούμενος

Η νέα κλιμάκωση ακολούθησε την ανακοίνωση της CENTCOM για τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυραύλους και drones στην Ιορδανία. Πρόκειται, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, για τις πρώτες γνωστές απώλειες των ΗΠΑ μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 7 Ιουλίου.

Παράλληλα, ένας ακόμη στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου, ανέρχεται πλέον στους 16, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ουάσιγκτον.

Η απάντηση της Τεχεράνης: «Αξέχαστα μαθήματα»

Η Τεχεράνη απάντησε με ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, διαμηνύοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Σε μήνυμά του, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι «το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παραβιάζει επανειλημμένα τη συμφωνία αποκλιμάκωσης που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο, υποστηρίζοντας ότι «η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου δεν έχει καμιά αξία».

Επιθέσεις σε Ιορδανία και Κουβέιτ – Ζημιές σε κρίσιμες υποδομές

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιορδανία, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με τις αρχές του εμιράτου, οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Iran's Army Strikes TWO Major U.S. Bases in Kuwait With Drones



- Ammunition depot at the Al-Adireh camp, a U.S. resupply hub 104 kilometers from Iran's border



- Patriot radar and an air defense radar at Ali Al-Salem Air Base, the main U.S. air transport gateway into the region pic.twitter.com/1AGKkV6Obw — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 19, 2026

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών «εγκλήματα πολέμου», ενώ κάτοικοι του Κουβέιτ εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο εκτεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης, εν μέσω ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Η διέλευση εμπορικών πλοίων έχει περιοριστεί δραματικά, επηρεάζοντας μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Kuwait found out what happens when they support terror strikes against Iran!



Iran struck a Kuwaiti power and desalination plant.



This is the second such strike in two days, after a similar plant was hit yesterday. Kuwait relies on desalination for roughly 90% of its drinking… https://t.co/KO0K6Tek3P pic.twitter.com/ZKfrIS5B1P — Truth_teller 🇷🇺 (@Truthtellerftm) July 19, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν έως ότου, όπως υποστηρίζουν, αποκατασταθεί η ασφάλεια στις νότιες ακτές του Ιράν και στην περιοχή του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ως αντίποινα.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς η νέα κλιμάκωση απειλεί να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με άμεσες συνέπειες τόσο στην ασφάλεια της περιοχής όσο και στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.