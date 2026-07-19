Ιράν: Εντολή Τραμπ «να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως»

Επικίνδυνη κλιμάκωση - Δύο Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με νέες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά του Ιράν, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία.
  • Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις στοχεύουν στη μείωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και στην προστασία του αμερικανικού προσωπικού.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις ως άνοιγμα «πυλών της κολάσεως» κατά του Ιράν.
  • Η Τεχεράνη απάντησε με σκληρή ρητορική, προειδοποιώντας για αντεπίθεση και κατηγορώντας τις ΗΠΑ για παραβίαση συμφωνιών.
  • Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές στην Ιορδανία και το Κουβέιτ, με ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών κατά στόχων στο Ιράν, σηματοδοτώντας την όγδοη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών. Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε πυραυλική και μη επανδρωμένη επίθεση στην Ιορδανία, με την Ουάσιγκτον να αποδίδει την ευθύνη στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), που επικαλείται ανακοίνωση της CENTCOM, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ουάσιγκτον) κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση της CENTCOM για τα νέα πλήγματα

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι οι επιδρομές έχουν διπλό στόχο, να περιορίσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να απαντήσουν στις επιθέσεις εναντίον αμερικανικού προσωπικού.

 

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της CENTCOM, «οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν», ενώ διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στο «να φθείρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ» και «να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έδοσε εντολή στη CENTCOM «να ανοίξει τις πύλες της κολάσεως εναντίον του Ιράν».

 

 

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, μεταξύ των οποίων τα MEHR, Tasnim και το επίσημο IRNA, μετέδωσαν ότι αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στη νότια επαρχία Ορμουζγκάν, κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Δύο νεκροί Αμερικανοί στρατιωτικοί και ένας αγνοούμενος

Η νέα κλιμάκωση ακολούθησε την ανακοίνωση της CENTCOM για τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυραύλους και drones στην Ιορδανία. Πρόκειται, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, για τις πρώτες γνωστές απώλειες των ΗΠΑ μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 7 Ιουλίου.

Παράλληλα, ένας ακόμη στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου, ανέρχεται πλέον στους 16, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ουάσιγκτον.

Η απάντηση της Τεχεράνης: «Αξέχαστα μαθήματα»

Η Τεχεράνη απάντησε με ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, διαμηνύοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Σε μήνυμά του, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι «το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παραβιάζει επανειλημμένα τη συμφωνία αποκλιμάκωσης που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο, υποστηρίζοντας ότι «η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου δεν έχει καμιά αξία».

Επιθέσεις σε Ιορδανία και Κουβέιτ – Ζημιές σε κρίσιμες υποδομές

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιορδανία, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με τις αρχές του εμιράτου, οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών «εγκλήματα πολέμου», ενώ κάτοικοι του Κουβέιτ εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο εκτεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης, εν μέσω ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Η διέλευση εμπορικών πλοίων έχει περιοριστεί δραματικά, επηρεάζοντας μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

 

 

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν έως ότου, όπως υποστηρίζουν, αποκατασταθεί η ασφάλεια στις νότιες ακτές του Ιράν και στην περιοχή του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ως αντίποινα.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς η νέα κλιμάκωση απειλεί να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με άμεσες συνέπειες τόσο στην ασφάλεια της περιοχής όσο και στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

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