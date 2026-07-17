Βρετανία: Παρέσυρε 84χρονο, τον εγκατέλειψε και πήγε για πίτσα

«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα», έλεγε σε φίλο του

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Πρώτη Δημοσίευση: 17.07.26, 10:37
Βρετανία: 18χρονος Παρέσυρε 84χρονο Και Πήγε Για Πίτσα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 18χρονος Σόνι Χόρσφαλ παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 84χρονο πεζό και τον εγκατέλειψε, πηγαίνοντας να φάει πίτσα.
  • Το τροχαίο συνέβη στο Ρέντκαρ, ενώ ο ηλικιωμένος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και παραμένει σε κατάσταση που απαιτεί βοήθεια.
  • Ο Χόρσφαλ είχε ήδη χάσει την άδεια οδήγησης και οδηγούσε χωρίς ασφάλεια, ενώ είχε αγοράσει το αυτοκίνητο λίγες ώρες πριν το ατύχημα.
  • Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης και τετραετή στέρηση άδειας οδήγησης για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος.
  • Η αστυνομία χαρακτήρισε την πράξη του ως σοκαριστική και απολύτως αποτρέψιμη, τονίζοντας την ευθύνη που έχει ο οδηγός.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση του 18χρονου Σόνι Χόρσφαλ, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 84χρονο πεζό, εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και, αντί να καλέσει σε βοήθεια, πήγε να φάει πίτσα, ενώ ενημέρωνε φίλο του με ηχητικά μηνύματα ότι πιθανότατα είχε χτυπήσει θανάσιμα έναν άνθρωπο.

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Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της 22ας Απριλίου στο Ρέντκαρ του βόρειου Γιορκσάιρ. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο 18χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που μόλις είχε αγοράσει, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε τον 84χρονο Έντι, ο οποίος επέστρεφε στο σπίτι του μετά από επίσκεψη σε τοπική παμπ.

Ο 18χρονος που παρέσυρε τον άνδρα στη Βρετανία και μετά πήγε για πίτσα

Ο 18χρονος που παρέσυρε τον άνδρα στη Βρετανία και μετά πήγε για πίτσα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση. Ο ηλικιωμένος φαίνεται να περπατά πάνω στο γκαζόν, δίπλα στον δρόμο, όταν ξαφνικά γυρίζει για να δει προς τα πίσω.


Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο του 18χρονου ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τον παρασύρει, ενώ στη συνέχεια απομακρύνεται με τον τροχό του οχήματος να βγάζει σπίθες.

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Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι ο νεαρός είχε ήδη τιμωρηθεί με αφαίρεση της άδειας οδήγησης, οδηγούσε χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και είχε αποκτήσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μόλις λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα.

Επιπλέον, υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και βίντεο που εντοπίστηκαν αργότερα στο κινητό του, σύμφωνα με τη δικογραφία, τον εμφανίζουν να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα, να πραγματοποιεί επικίνδυνες προσπεράσεις και να παραβιάζει επανειλημμένα κόκκινους σηματοδότες.

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Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται να λέει: «Μόλις αγόρασα αυτό το θηρίο», ενώ σε άλλο καταγράφεται να περνά με κόκκινο σχολιάζοντας: «Στο διάολο το κόκκινο φανάρι».

Βρετανία: «Τώρα τρώω πίτσα, φίλε»

Αυτό που ακολούθησε προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση.

Αντί να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια ή να καλέσει ασθενοφόρο, ο 18χρονος εγκατέλειψε το σημείο.

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Περίπου δύο ώρες αργότερα έστειλε μέσω Snapchat ηχητικά μηνύματα σε φίλο του, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί.

«Ανέβηκα στο πεζοδρόμιο και γλίστρησα. Δεν ξέρω τι χτύπησα. Συγγνώμη φίλε, τρώω πίτσα».

Σε δεύτερο μήνυμα παραδέχεται:

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«Φίλε, ένας άνθρωπος διαλύθηκε. Πολύ άσχημα. Νομίζω ότι τον σκότωσα».

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι πανικοβλήθηκε, έβγαλε το κλειδί από τη μίζα και έφυγε τρέχοντας από το σημείο της σύγκρουσης.

Ο 84χρονος υπέστη πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, στην πλάτη και στο δεξί πόδι, ενώ η κατάστασή του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή.

Παρέμεινε σχεδόν μία εβδομάδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις.

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Παρότι επέζησε, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονους πόνους και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, μπορεί πλέον να περπατήσει μόνο μικρές αποστάσεις με τη βοήθεια μπαστουνιού.

Στη δήλωσή του προς το Δικαστήριο, ο 84χρονος περιέγραψε πώς το τροχαίο άλλαξε οριστικά τη ζωή του.

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«Αναρωτιέμαι αν θα νιώσω ποτέ ξανά πραγματικά ασφαλής, ακόμη και όταν περπατώ στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό αυτό δεν μου προκάλεσε μόνο σοβαρούς τραυματισμούς. Μου πήρε την αυτοπεποίθηση, το αίσθημα ασφάλειας, την ανεξαρτησία και, σε μεγάλο βαθμό, την αξιοπρέπειά μου», είπε.

Η κόρη του, Κάρολ, ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η οικογένεια εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες του δυστυχήματος, εκφράζοντας την αγωνία της για το αν ο πατέρας της θα μπορέσει ποτέ να ανακτήσει την ανεξαρτησία που είχε πριν από το τροχαίο.

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Ο Χόρσφαλ συνελήφθη την επόμενη ημέρα και παραδέχθηκε την ενοχή του για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού λόγω επικίνδυνης οδήγησης, οδήγηση ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, οδήγηση χωρίς ασφάλεια και εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου.

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Το Δικαστήριο του Ντάραμ τον καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκισης, ενώ του επιβλήθηκε και τετραετής στέρηση της άδειας οδήγησης.

Η ντετέκτιβ Ρέιτσελ Τζόνσον από την Αστυνομία του Κλίβελαντ χαρακτήρισε τη σύγκρουση «σοκαριστική και απολύτως αποτρέψιμη», τονίζοντας ότι ο 18χρονος επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή.

«Η οδήγηση είναι προνόμιο και ευθύνη, όχι δικαίωμα. Όποιος κάθεται πίσω από το τιμόνι χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια και οδηγεί απερίσκεπτα θέτει σε κίνδυνο αθώους ανθρώπους. Η συγκεκριμένη υπόθεση θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε καταλήξει σε τραγωδία», υπογράμμισε.

 

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