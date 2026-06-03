Μενίδι: Τρίχρονο αγοράκι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Παίδων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρίχρονο αγοράκι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι χθες το βράδυ.
  • Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 20:00 στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας.
  • Ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε το παιδί κατά την έξοδο από πάρκινγκ.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
  • Η αστυνομία αναζητά τους γονείς του παιδιού.

Ένα τρίχρονο αγοράκι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο χθες το βράδυ στο Μενίδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. 

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας χτύπησε το παιδάκι, καθώς ο οδηγός δεν το αντιλήφθηκε. 

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να ξεπεράσει τον κίνδυνο. 

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Πληροφορίες αναφέρουν πως το αγοράκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η αστυνομία αναζητά τους γονείς του. 
 

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