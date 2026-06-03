Ένα τρίχρονο αγοράκι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο χθες το βράδυ στο Μενίδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας χτύπησε το παιδάκι, καθώς ο οδηγός δεν το αντιλήφθηκε.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να ξεπεράσει τον κίνδυνο.
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Πληροφορίες αναφέρουν πως το αγοράκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η αστυνομία αναζητά τους γονείς του.