Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της 17χρονης Ελένης

Missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εξαφάνιση 17χρονης Ελένης Φ. από την Αγία Βαρβάρα Κρήτης στις 10/7.
  • Η οικογένεια ενημέρωσε το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο εξέδωσε Missing Alert στις 17/07/2026.
  • Υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια της κοπέλας, πιθανώς λόγω κινδύνου για τη ζωή της.
  • Καλούνται οι πολίτες να παρέχουν πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert.
  • Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα.

Θρίλερ στο Ηράκλειο Κρήτης με την εξαφάνιση 17χρονης από την Αγία Βαρβάρα. 

Η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε στις 10/7, με την οικογένειά της να ενημερώνει το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο εξέδωσε Missing Alert.  

Πρόκειται για την Ελένη Φ. 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 17/07/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο. 

Εξαφάνιση 17χρονης στην Κρήτη

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. 

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