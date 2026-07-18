Εξαφάνιση 17χρονης στην Κρήτη

Θρίλερ στο Ηράκλειο Κρήτης με την εξαφάνιση 17χρονης από την Αγία Βαρβάρα.

Η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε στις 10/7, με την οικογένειά της να ενημερώνει το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο εξέδωσε Missing Alert.

Πρόκειται για την Ελένη Φ. 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 17/07/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.