Φωτιά Τώρα Στην Εύβοια: 112 Για Εκκένωση Οικισμού

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Επισκοπής, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Η φωτιά καίει ανάμεσα στις κοινότητες Επισκοπή και Βρύση, ωστόσο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα και σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Κύμης κ. Ζύμα έχει οριοθετηθεί. Καίει χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα.

Λόγω της φωτιάς, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Επισκοπή, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά και να κατευθυνθούν προς τη Βρύση, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή # Επισκοπή απομακρυνθείτε προς #Βρύση



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των συνθηκών που επικρατούν.