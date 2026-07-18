Σκέφτεσαι να συζήσεις; Μήπως οδεύεις προς τον χωρισμό χωρίς να το ξέρεις;

Αν δεν προετοιμαστείς σωστά, οι πιθανότητες δεν θα είναι με το μέρος σου.

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Όταν επιλέγετε να ζήσετε με έναν άλλον άνθρωπο, χρειάζεται να αναγνωρίσετε ότι οι επιθυμίες και οι ανάγκες του έχουν την ίδια αξία με τις δικές σας

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Ακούγεται συναρπαστικό όταν φτάνεις σε αυτή τη φάση της σχέσης όπου είστε και οι δύο έτοιμοι να μείνετε μαζί. Και ενώ είσαι ενθουσιασμένη, οι έρευνες δεν είναι με το μέρος σου. Σε πολλές περιπτώσεις (ίσως στις περισσότερες), η συγκατοίκηση μπορεί να σηματοδοτήσει και το τέλος της σχέσης σου.

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Γιατί η συγκατοίκηση μπορεί να οδηγήσει στον χωρισμό

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τρεις στους πέντε Αμερικανούς δηλώνουν ότι η συγκατοίκηση λίγο έλειψε να οδηγήσει στον τερματισμό της σχέσης τους. Γιατί όμως συμβαίνει τόσο συχνά;

«Η συγκατοίκηση μπορεί να οδηγήσει στο τέλος μιας σχέσης όταν οι σύντροφοι ανακαλύπτουν ο ένας για τον άλλον πράγματα που αποτελούν "κόκκινες γραμμές" και τα οποία δεν ήταν εμφανή όσο ζούσαν χωριστά», εξηγεί η Μέρι ΜακΛάφλιν, θεραπεύτρια ζευγαριών και σύμβουλος σχέσεων.

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«Κάποτε συνεργάστηκα με μια γυναίκα που δεν άντεχε τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε ο σύντροφός της στις επαγγελματικές του κλήσεις. Ήταν μια πλευρά του που δεν είχε προσέξει μέχρι να αρχίσουν να ζουν μαζί. Από τη στιγμή που την αντιλήφθηκε, δεν μπορούσε πλέον να την αγνοήσει και τελικά αποδείχθηκε καθοριστικός λόγος για να χωρίσουν».

living

Φυσικά, το τι θεωρείται «ασυγχώρητο» διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πρόκειται για μια μικρή ενόχληση ή ένα «ξενέρωμα», γνωστό και ως το ick moment, που μπορεί να ξεπεραστεί ή για μια βαθύτερη ασυμβατότητα που επηρεάζει την καθημερινή συμβίωση; Και, κυρίως, κατά πόσο μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα ως ομάδα;

living

«Η συγκατοίκηση μπορεί επίσης να οδηγήσει στον χωρισμό όταν οι σύντροφοι αποφεύγουν να συζητήσουν όσα τους απασχολούν ή δεν συνεργάζονται για να λύσουν τα προβλήματα», λέει η ΜακΛάφλιν. «Μερικές φορές, αφού ζήσουν μαζί, συνειδητοποιούν ότι εξακολουθούν να αγαπούν τον άλλον, αλλά δεν θέλουν να μοιραστούν τον ίδιο χώρο ή να χτίσουν μια κοινή ζωή». Ωστόσο, δεν χρειάζεται να φτάσεις στον χωρισμό. Αρκεί να προετοιμαστείτε σωστά και οι δύο έτσι ώστε να προληφθούν τυχόν εκπλήξεις.

Διαβάστε αναλυτικά για τα προβλήματα και τις προκλήσεις της συμβίωσης, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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