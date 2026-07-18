Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher

Πώς θα κάνετε αίτηση – Οι ημερομηνίες ανά ΑΦΜ

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Άνοιξε σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον β΄ κύκλο της περιόδου 2026-2027 του προγράμματος που αφορά στην πρόσβαση παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ, στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Οι αιτήσεις για το voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς γίνονται από σήμερα 18/7 ανάλογα με το ΑΦΜ του αιτούντος

Οι αιτήσεις για το voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς γίνονται από σήμερα 18/7 ανάλογα με το ΑΦΜ του αιτούντος

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Οι ημερομηνίες υποβολής ανά ΑΦΜ

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα ανοίγει σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της αιτούσας ή του αιτούντος:

  • 18 και 19 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1 ή 2.
  • 20 και 21 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4 ή 5.
  • 22 και 23 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8 ή 9.
  • Από 24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου: Όλα τα ΑΦΜ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτούνται αποκλειστικά οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Τα περισσότερα από τα αναγκαία στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Φέτος δε θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του voucher σε πολύτεκνες οικογένειες

Φέτος δε θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του voucher σε πολύτεκνες οικογένειες

Ξεκινούν οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς της Αθήνας - Τα δικαιολογητικά

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Ποιους αφορά η δράση

Το πρόγραμμα καλύπτει τη συμμετοχή:

  • Βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
  • Παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
  • Παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γονείς ή τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, οι ανάδοχοι γονείς, οι επίτροποι ή συμπαραστάτες και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελουμένων.

EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνες οικογένειες

Βασική αλλαγή του νέου κύκλου είναι η δυνατότητα χορήγησης voucher σε βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, παιδιά οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν voucher για τη συμμετοχή τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από το οικογενειακό εισόδημα, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει υποβληθεί έγκυρα.

Voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς: Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων

«Το είπαμε και το κάνουμε πράξη: βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών μπορούν να λάβουν voucher χωρίς εισοδηματικά κριτήρια», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως επισήμανε, ο ετήσιος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 393,5 εκατομμύρια ευρώ και αποσκοπεί στη στήριξη της συμμετοχής παιδιών σε δομές φροντίδας, προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης.

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