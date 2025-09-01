Voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς: Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Έτσι θα μπορούν και οικογένειες με υψηλότερα εισοδήματα να πάρουν voucher για τα παιδιά τους. Σήμερα άλλωστε βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα και πάνω από 160.000 οικογένειες πήραν την ενίσχυση αυτή.

Μάλιστα, τα διευρυμένα κριτήρια ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες, για να πάρουν το voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ακόμα περισσότεροι. Μια πολύτιμη συμβολή για τη διατροφή του παιδιού ή τις δραστηριότητές του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Στόχος η αύξηση 1.000€ - 2.000€ των κριτηρίων

Ένα παράδειγμα: Σήμερα το βοήθημα εξασφαλίζουν οικογένειες με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 27.000€, ενώ με τρία παιδιά το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στα 30.000€ και συνεχίζεται κλιμακωτά.

Η αύξηση που εξετάζεται θα είναι 1.000€ έως 2.000€ ανά κατηγορία, ενώ μεγαλύτερη θα είναι για τις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά.

